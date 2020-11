Canım ciğerim

Sigara içmek, hava kirliliği ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerde akciğerler zarar görebiliyor. Bunun yanı sıra astım gibi solunum hastalıkları da hayatı olumsuz etkiliyor. Bir de Coronavirüs belası akciğerler üzerinde hayatı tehdit ediyor. İşte akciğerleri güçlendiren besinler...

PANCAR

Kökü ve yeşillikleri, akciğer faaliyetlerini düzenlemeye yardımcı olur. Kan damarlarını rahatlatır, kan basıncını düşürür ve oksijen alımını dengeler.

DOMATES

Likopen açısından zengin olan domates tüketmek astımı olan kişilerde hava yolu iltihabını ve KOAH oluşturma riskini azaltıyor.

BAL KABAĞI

Beta karotenaçısından zengindir. Antioksidan özelliklere sahiptir. Akciğer fonksiyonlarını düzenler.

ZERDEÇAL

Güçlü antioksidan ve antienflamatuar etkileri sayesinde akciğer fonksiyonunu destekler. Özellikle sigara içenlerin düzenli olarak tüketmesi tavsiye edilir.

YABAN MERSIİNİ

Malvidin, cyanidin, peonidin, delphinidin ve petunidin içeren zengin bir antosiyanin kaynağıdır. Hem akciğerleri korur hem de güçlendirir.

KIRMIZI LAHANA

Zengin bir antioksidan kaynağı olan kırmızı lahana akciğerleri geliştirir ve korur.

YEŞIL ÇAY

Antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olan yeşil çay akciğer sağlığı için olmazsa olmazdır.

ZEYTINYAĞI

Astım gibi solunum rahatsızlıklarına karşı korunmaya yardımcı oluyor. Sigara içenlerin yanı sıra KOAH ve astımı olan kişilerde koruma kalkanıdır.

ELMA

Düzenli olarak elma yemek akciğer fonksiyonlarını düzene sokar. Haftada beş veya daha fazla elma tüketmek KOAH riskini de azaltır.

BİBER

Güçlü bir C vitamini kaynağıdır. Özellikle sigara içenlerin C vitamini almaları oldukça önemli. Sadece bir orta boy atlı kırmızı biber tüketmek, C vitamini alımının yüzde 169'unu karşılayabilir.

