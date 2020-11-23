Sigara içmek, hava kirliliği ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerde akciğerler zarar görebiliyor. Bunun yanı sıra astım gibi solunum hastalıkları da hayatı olumsuz etkiliyor. Bir de Coronavirüs belası akciğerler üzerinde hayatı tehdit ediyor. İşte akciğerleri güçlendiren besinler...
PANCAR
Kökü ve yeşillikleri, akciğer faaliyetlerini düzenlemeye yardımcı olur. Kan damarlarını rahatlatır, kan basıncını düşürür ve oksijen alımını dengeler.
DOMATES
Likopen açısından zengin olan domates tüketmek astımı olan kişilerde hava yolu iltihabını ve KOAH oluşturma riskini azaltıyor.
BAL KABAĞI
Beta karotenaçısından zengindir. Antioksidan özelliklere sahiptir. Akciğer fonksiyonlarını düzenler.
ZERDEÇAL
Güçlü antioksidan ve antienflamatuar etkileri sayesinde akciğer fonksiyonunu destekler. Özellikle sigara içenlerin düzenli olarak tüketmesi tavsiye edilir.
YABAN MERSIİNİ
Malvidin, cyanidin, peonidin, delphinidin ve petunidin içeren zengin bir antosiyanin kaynağıdır. Hem akciğerleri korur hem de güçlendirir.
KIRMIZI LAHANA
Zengin bir antioksidan kaynağı olan kırmızı lahana akciğerleri geliştirir ve korur.
YEŞIL ÇAY
Antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olan yeşil çay akciğer sağlığı için olmazsa olmazdır.
ZEYTINYAĞI
Astım gibi solunum rahatsızlıklarına karşı korunmaya yardımcı oluyor. Sigara içenlerin yanı sıra KOAH ve astımı olan kişilerde koruma kalkanıdır.
ELMA
Düzenli olarak elma yemek akciğer fonksiyonlarını düzene sokar. Haftada beş veya daha fazla elma tüketmek KOAH riskini de azaltır.
BİBER
Güçlü bir C vitamini kaynağıdır. Özellikle sigara içenlerin C vitamini almaları oldukça önemli. Sadece bir orta boy atlı kırmızı biber tüketmek, C vitamini alımının yüzde 169'unu karşılayabilir.
Canım ciğerim
Coronavirüs, akciğerlere tutunarak ölümlere yol açıyor. Ciğerlerimizin sağlığını korumak için uzmanlar doğal ürünleri öneriyor.
Sigara içmek, hava kirliliği ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerde akciğerler zarar görebiliyor. Bunun yanı sıra astım gibi solunum hastalıkları da hayatı olumsuz etkiliyor. Bir de Coronavirüs belası akciğerler üzerinde hayatı tehdit ediyor. İşte akciğerleri güçlendiren besinler...