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    • Sağlık
    • 23.11.2020 Gazete
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    Canım ciğerim

    Coronavirüs, akciğerlere tutunarak ölümlere yol açıyor. Ciğerlerimizin sağlığını korumak için uzmanlar doğal ürünleri öneriyor.

    Canım ciğerim

    Sigara içmek, hava kirliliği ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerde akciğerler zarar görebiliyor. Bunun yanı sıra astım gibi solunum hastalıkları da hayatı olumsuz etkiliyor. Bir de Coronavirüs belası akciğerler üzerinde hayatı tehdit ediyor. İşte akciğerleri güçlendiren besinler...
    PANCAR
    Kökü ve yeşillikleri, akciğer faaliyetlerini düzenlemeye yardımcı olur. Kan damarlarını rahatlatır, kan basıncını düşürür ve oksijen alımını dengeler.
    DOMATES
    Likopen açısından zengin olan domates tüketmek astımı olan kişilerde hava yolu iltihabını ve oluşturma riskini azaltıyor.
    BAL KABAĞI
    Beta karotenaçısından zengindir. Antioksidan özelliklere sahiptir. larını düzenler.
    ZERDEÇAL
    antioksidan ve antienflamatuar etkileri sayesinde akciğer fonksiyonunu destekler. Özellikle sigara içenlerin düzenli olarak tüketmesi tavsiye edilir.
    YABAN MERSIİNİ
    Malvidin, cyanidin, peonidin, delphinidin ve petunidin içeren zengin bir antosiyanin kaynağıdır. Hem akciğerleri korur hem de güçlendirir.
    KIRMIZI LAHANA
    Zengin bir antioksidan kaynağı olan akciğerleri geliştirir ve korur.
    YEŞIL ÇAY
    Antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olan yeşil çay akciğer sağlığı için olmazsa olmazdır.
    ZEYTINYAĞI
    Astım gibi solunum rahatsızlıklarına karşı korunmaya yardımcı oluyor. Sigara içenlerin yanı sıra KOAH ve astımı olan kişilerde koruma kalkanıdır.
    ELMA
    Düzenli olarak elma yemek akciğer fonksiyonlarını düzene sokar. Haftada beş veya daha fazla elma tüketmek KOAH riskini de azaltır.
    BİBER
    Güçlü bir     C vitamini kaynağıdır. Özellikle sigara içenlerin C vitamini almaları oldukça önemli. Sadece bir orta boy atlı kırmızı biber tüketmek, C vitamini alımının yüzde 169'unu karşılayabilir.

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