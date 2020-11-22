İnsanların sıkça koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak sorusunu soruyor. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği koronavirüs aşısının ne zaman yapılacağı belli oldu. ABD'li yetkili eğer onay gelirse dedi ve ekledi. İşte koronavirüs aşısının ne zaman yapılacağının detayları.