Corona’nın ilacı akasya

Kışın gelmesiyle birlikte grip ve Covid-19 vakaları yükseldi. Bilim kadını Reyhan Aliusta, bağışıklık sisteminin önemine dikkat çekti. "Bağışıklığın yüzde 80'ini bağırsaklardadır" diyen Aliusta, prebiyotiklerin buradaki bakterileri beslediğini belirtti. Şunları söyledi: "Dünyada ki en iyi probiyotik: Akasya gamıdır. Akasya ağacının gövdesindeki bir reçinedir bu. Mide asidi bu Akasya gamını sindiremez ve bağırsaklara kadar ulaşır ve oradaki dost bakterileri besler. Gıdalardan prebiyotik olanlar ise; pırasa, enginar, kereviz, soğan, sarımsak vb. gıdalardır.
C ve D vitamini şart
Reyhan Aliusta, C ve D vitaminlerinin önemine de vurgu yaptı. "D vitamini eksik olursa enfeksiyonlarda artış yaşanır" diyen Aliusta, C vitamini içeren besinleri ise şöyle sıraladı: "Biber, roka ,marul, maydanoz, kivi, limon, ananas, brokoli, ıspanak vb. gıdalar."