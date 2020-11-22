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    • Sağlık
    • 22.11.2020 Gazete
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    ’nın ilacı

    nin yüzde 80’ini bağırsaklar oluşturuyor. gamı ise buradaki bakterileri besleyerek ’yı alt ediyor

    Corona’nın ilacı akasya

    Kışın gelmesiyle birlikte grip ve Covid-19 vakaları yükseldi. Bilim kadını Reyhan Aliusta, bağışıklık sisteminin önemine dikkat çekti. "Bağışıklığın yüzde 80'ini bağırsaklardadır" diyen Aliusta, prebiyotiklerin buradaki bakterileri beslediğini belirtti. Şunları söyledi: "Dünyada ki en iyi probiyotik: Akasya gamıdır. Akasya ağacının gövdesindeki bir reçinedir bu. Mide asidi bu Akasya gamını sindiremez ve bağırsaklara kadar ulaşır ve oradaki dost bakterileri besler. Gıdalardan prebiyotik olanlar ise; pırasa, enginar, kereviz, soğan, sarımsak vb. gıdalardır.

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    C ve D vitamini şart
    Reyhan Aliusta, C ve D vitaminlerinin önemine de vurgu yaptı. "D vitamini eksik olursa enfeksiyonlarda artış yaşanır" diyen Aliusta, C vitamini içeren besinleri ise şöyle sıraladı: "Biber, roka ,marul, maydanoz, kivi, limon, ananas, brokoli, ıspanak vb. gıdalar."
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