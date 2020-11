Corona’nın ilacı akasya

C ve D vitamini şart

Reyhan Aliusta, C ve D vitaminlerinin önemine de vurgu yaptı. "D vitamini eksik olursa enfeksiyonlarda artış yaşanır" diyen Aliusta, C vitamini içeren besinleri ise şöyle sıraladı: "Biber, roka ,marul, maydanoz, kivi, limon, ananas, brokoli, ıspanak vb. gıdalar."