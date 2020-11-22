Corona’nın ilacı akasya

Kışın gelmesiyle birlikte grip ve Covid-19 vakaları yükseldi. Bilim kadını Reyhan Aliusta, bağışıklık sisteminin önemine dikkat çekti. "Bağışıklığın yüzde 80'ini bağırsaklardadır" diyen Aliusta, prebiyotiklerin buradaki bakterileri beslediğini belirtti. Şunları söyledi: "Dünyada ki en iyi probiyotik: Akasya gamıdır. Akasya ağacının gövdesindeki bir reçinedir bu. Mide asidi bu Akasya gamını sindiremez ve bağırsaklara kadar ulaşır ve oradaki dost bakterileri besler. Gıdalardan prebiyotik olanlar ise; pırasa, enginar, kereviz, soğan, sarımsak vb. gıdalardır.

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