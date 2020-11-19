Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 19.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Güçlü bağırsak!

    soğumasıyla, hastalıklar kapıyı çalıyor. Grip ve soğuk algınlığına bir de ekleniyor. , bu hastalıklarla mücadelede güçlü bağışıklığın önemine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Y. Birol Saygı, direncini artıracak reçeteyi Takvim'e açıklıyor...

    Güçlü vücut bağırsak!

    Havaların soğumasıyla, hastalıklar kapıyı çalıyor. Grip ve soğuk algınlığına bir de ekleniyor. , bu hastalıklarla mücadelede güçlü bağışıklığın önemine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Y. Birol Saygı, direncini artıracak reçeteyi Takvim'e açıklıyor:

    BAĞIRSAKLARI KORUYUN: lı vücut için sağlıklı bağırsaklara sahip olmak gerekiyor. Bunun yolu da 'iyi bakteriler' denilen probiyotiklerden geçiyor. Yoğurt, kefir ve turşu bağırsakları koruyor.
    BAKLAGİLLER SOFRAYA: Yağsız et, nohut, fasulye, mercimek ve bezelye gibi gıdaları yiyerek bitkisel bazlı protein alımı vücuda güç veriyor. Hastalıklardan koruyor.
    C VİTAMİNİ ŞART: Bağışıklığın güçlenmesinde kilit rol oynuyor. Portakal ve greyfurtun yanı sıra elma, kırmızıbiber ve çilekte de bolca C vitamini bulunuyor.
    VİTAMİNLERDEN GÜÇ ALIN: Patates, kırmızıbiber ve havuçta bulunan A vitamini bağışıklığı düzenler. E vitamini bulaşıcı hastalıklardan korur. Badem, fındık, ıspanak ve brokoli de bolca bulunur.
    ÇORBASIZ OLMAZ: Çorbalar, et suyu, tavuk suyu ve sebze- et yemekleri de bağışıklık arttırıcı amino asitler ve mineralleri destekliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Güçlü vücut bağırsak!