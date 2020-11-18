Kilo kilo dert

Kadınların korkulu rüyası idrar kaçırma sorunu, tedavi edilebiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Şahin Kabay, ilk olarak yaşam tarzı değişikliğine gidilmesini öneriyor. Önemli bilgiler paylaşıyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

MAYADAN KAÇIN!

Günlük beslenme alışkanlıkları, idrar kaçırmayı etkiliyor. Bazı yiyecek ve içecekler, idrar kaçırmayı tetikliyor. Gün boyunca çok az veya çok fazla sıvı tüketmek idrar kaçırmaya neden oluyor. Kafein, alkol ve gazlı içecekler bazı kişilerde sıkışma hissini ve sık idrara gitmeyi artırıyor. Acı-baharatlı yiyecekler, limon ve mayalı ürünler de mesaneyi uyarıyor. Yine kabızlık ve aşırı kilo alımının idrar kaçırma ile bağlantısı bulunuyor. Sağlıklı bir kiloya sahip olmak için meyve, sebze ve lif içermesi önem taşıyor. Kilo verildiğinde bazı bulgular düzelebiliyor. YAŞ FAKTÖRÜ

Mesane eğitiminin ilk aşamasında işeme günlüğünün tutulması öneriliyor. Bu günlükte ne kadar sıvı içtiğiniz ne sıklıkta idrar yaptığınız ve ne kadar idrar miktarı kaydediliyor. Pelvik taban kasları yaşla, bazı hastalıklar da veya hormonal değişikliklerle birlikte zayıflıyor. Zayıf pelvik taban kasları ise idrar kaçırmaya neden oluyor. Ayrıca kadınlarda gebelik ve doğum, pelvik taban kaslarını zayıflatıyor. Erkeklerde ise prostat ameliyatları özellikle prostat kanseri ameliyatları kasların zayıflamasına yol açıyor.

Tedavi yöntemleri

MUSKARİNİK RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ: Sıklıkla sıkışma tipindeki idrar kaçırmayı tedavi etmek için kullanılır. Bu ilaçlar, mesane duvarındaki kası gevşetir. İdrar kaçırmayı kontrol eder.

MİRABEGRON:

Bu ilaç mesane kasını gevşetir, mesanenin idrar tutabilme kapasitesini artırır.

ÖSTROJEN:

Östrojen hormonu kadınlardaki idrar kaçırmayı tetikler. Kadınlar yaşlanınca daha az östrojen üretir. Düşük östrojen seviyeleri mesane ve üretrayı etkileyebilir. Lokal östrojen tedavisi idrar kaçırma yakınması olan ve daha önce menopoza girmiş kadınlarda önerilebilir.

Son çare ameliyat

Bütün cerrahilerin amacı idrar kaçırmayı tedavi etmektir. Nasıl yapıldıkları değişiklik göstermektedir.

ASKI YERLEŞTİRİLMESİ: Stres tipi idrar kaçırması olan kadınlarda standart cerrahi tedavi yöntemidir. Askılar, pelvik taban kaslarına destek sağlar ve üretranın dolu bir mesaneye karşı daha iyi bir direnç göstermesini sağlar.

BURCH KOLPOSÜSPANSİYON: Amaç mesane boynunu tekrar konumlandırarak dolu bir mesaneye karşı daha iyi direnç göstermesini sağlamaktır.

ARTİFİSYEL ÜRİNER SFİNKTER İMPLANTASYONU: AÜS, elle kontrol edilebilir pompa yardımıyla üretra etrafındaki kasın sıkıştırılıp gevşetilmesiyle mesanenin kontrol edilmesini sağlar.

YARIN: İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

ÜROLOJİK HASTALIKLARIN ÇARESİ 2

PROF. DR. ŞAHİN KABAY

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL