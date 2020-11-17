Koronavirüse yeniden yakalanılır mı? Uzmanlar uyardı "Her 5 kişiden birinde..."

İtalyan La Repubblica'nın American Tıp Derneğinin yayını Jama'ya dayandırdığı haberine göre, Nisan ayından Haziran ayına kadar 176 kişiyle yapılan araştırmada hastalar detaylı bir şekilde incelendi.
Araştırmaya göre koronavirüse yakalanan beş hastadan birinde semptomların 50 gün sonra tekrar görüldüğü açıklandı.
Açıklama, Agostino Gemelli Irccs Üniversitesi Poliklinik Vakfı'nın Covid-19 sempozyumu sonrası yapıldı.
DİKKAT ÇEKEN 50 GÜN DETAYI
Törende konuşan Katolik Üniversitesi Mikrobiyoloji Profesörü ve Gemelli Polikliniği Laboratuvar ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü direktörü Profesör Maurizio Sanguinetti, Covid-19 virüsünü taşıyan hastaların iki gün üst üste negatif,
üç gün ard arda ateşinin olmaması ve diğer semptomlarda iyileşme tespit edildikten sonra hastalar incelenmeye devam edildiğini söyledi.
Açıklamada, Covid-19 tanısından elli gün sonra gerçekleştirilen testte hastaların yüzde 19'unda koronavirüs tekrar görüldüğü belirtildi.
Sadece hipertansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalığı olan ileri yaşta bir kişide 16 ve 39 gün sonra pozitif veren testler hakkında Maurizio Sanguinetti,