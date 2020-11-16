Tiroit hastalığı olanlar coronavirüse karşı nelere dikkat etmeli?

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı tehdit ediyor. Vaka sayısının 50, can kaybının ise 1 milyonu aştığı bu virüsle mücadelede sıkı tedbirler almak gerekiyor. Kronik hastalığı bulunanlar, virüse karşı daha fazla risk taşıyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ela Keskin, COVID-19 ile tiroit arasındaki bağlantıya değiniyor. Hayati uyarılarda bulunuyor.

ORGANLARA TUTUNUR

Tiroit hastalıklarının büyük bir kısmı, bağışıklık sisteminin aktivasyonu ve tiroit bezine karşı yabancı antikorlar geliştirmesiyle oluşuyor. Enfeksiyon hastalıklarının pek çoğu bu bağışıklık sistemini aşırı aktive ediyor. Pek çok organa tutulum gösteren COVID-19 virüsü, tiroit hastalarının da önlem almasını gerektiriyor.

C VİTAMİNİ ŞART

Coronavirüs, tiroit hastalığı olanları 'hayati' olarak tehdit etmiyor. Yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarda tiroit hormon bozukluğu olanlarda iyileşmenin daha zor olduğu biliniyor. Ancak bu hastaların ilaç kullanımına ve doktor takibine dikkat etmesi gerekiyor. Yeterli iyot ve C vitamini alımı, bağışıklığı destekliyor. Tiroit ilaçlarının alınmaması, bağışıklığı düşürerek enfeksiyona yol açabiliyor. Tiroit bezinin fazla çalıştığı hasta grubunun daha sıkı tedbirler alması gerekiyor. Hijyen koşullarına uyması, ateş, boğaz ağrısı, genel durum bozulması halinde ilacı kesip hekime başvurmaları öneriliyor.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

MEVSİM sebze ve meyvelerini tüketin.

C vitamininden zengin limon, kırmızı ve yeşil biber, domates, roka, maydanoz yiyin.

Dengeli beslenme için karbonhidrat, protein ve yağ tüketimine dikkat edin. Tek yönlü beslenme bağışıklık sistemini kötü etkiler.

Omega 3, tiroit hormonlarını düzenler. Bu nedenle haftada 1-2 kez balık yiyin.

Lif içeriği yüksek tahıl ürünleri özellikle kuru baklagillerle arayı düzeltin.

Selenyumun tiroit hormon metabolizmasındaki düzenler. Bunun için mercimek, mantar, kuru fasulye, tavuk, ay çekirdeği ve ceviz gibi yiyin. l l

ÇİNKO deposu yumurta, somon balığı, kabak, chia tohumu, ıspanak ve badem yiyin.

D vitamini eksikliğine dikkat edin. Bu vitamini desteklemek için somon, sardalya, yumurta sarısı ve süt tüketin.

GÜNDE 2-2.5 litre su için.

En az haftanın 3-4 günü egzersiz yapın.

Uyku düzenine dikkat edin.

MASKE ve mesafe kuralına uyun.

SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ

METABOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. ELA KESKİN

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL