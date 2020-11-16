Uyku apnesi ölüm tehlikesi

Uyku apnesi, 50 yaş altında olan ve obez olmayan kişilerde yüzde 1 ila 4 arasında görülme sıklığına sahip. Obez kişilerde ise bu oran sağlıklı kilosu olanlara göre yüzde 30'ların üzerine çıkıyor. Uyku sırasında anormal kalp ritmi nedeniyle ölümlere yol açabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Şilek, vücutta her 10 kiloluk artışın da uyku apnesi riskini 2 kat artırabileceği uyarısında bulundu. Şilek, "Uyku apnesi görülen kişilerde de karbonhidrat ağırlıklı beslenme eğilimi daha yüksek olduğu için obezite riski daha çok artıyor. Obezite ve uyku apnesi arasında birbirini tetikleyici kısır bir döngü bulunuyor" dedi. Şilek, az ve kalitesiz uykunun da obeziteye yol açtığını bildirdi. Bu sorunu yaşamamak için de yol gösterdi: Kafein tüketimini sınırlandırın. Erken yatın, erken kalkın. Sağlıklı bes- lenmenin yanında sporu aksatmayın.