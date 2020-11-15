İrteş, hastaları iyileştirebilmek adına ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Bir saat önce iyi görüp sonrasında hızlı bir şekilde sürecin ilerlediği ve yoğun bakıma verdiğimiz hastalar oluyor. Bu, bizi çok yıpratıyor ve üzüyor." diye konuştu.

Hastalıktan korunma yollarının öğrenildiğini anlatan İrteş, şunları kaydetti:

"Hastalığı tam tedavi etmeyi öğrenemesek de kendimizi koruyabileceğimizi öğrendik ve bunu toplumun öğrenmesini istiyoruz. Çok basit olan üç kurala uymak, gerçekten bu hastalık için koruyucu. 'Maske, mesafe ve hijyen' deyip basite indirgemiş gibi görünüyoruz ama gerçekten öyle basit değil. Kurallara yüzde 100 uyarsak bu hastalığa yakalanmayız, en önemli şey bu. Hastaların çoğu, 'benim başıma gelmez' diye düşünenler. Tabii ki yaşlı hastalarımız da çok. Bir kısmı hakikaten çok masum, sadece taşıyıcı kişilerden etkileniyor. Süreç herkes için zor ilerliyor. Hafif atlatanlar bizim mutlu olduğumuz, kendileri için de iyi olan hastalar. Nefes alamamak düşüncesi bile insanı etkileyen bir durum. Onları öyle gördüğümüzde, ne kadar destek tedavileri uygulasak da faydasını göremediğimizi fark ettiğimizde biz de çaresizlik içerisine düşüyoruz."