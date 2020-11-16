Kış aylarında bitki çayına dikkat! Ihlamur şifa saçıyor

Kış aylarının gelmesiyle, bitki çaylarının önemi artıyor. Ülkemizde severek tüketilen ıhlamur ise şifa saçıyor. Nefes açısı ve akciğerleri güçlendirici etkisi sayesinde Coronavirüs salgınını yaşadığımız şu günlerde bağışıklığa destek oluyor.