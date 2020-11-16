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    • Sağlık
    • 16.11.2020 Gazete
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    Kış aylarında bitki çayına dikkat! Ihlamur şifa saçıyor

    Kış aylarının gelmesiyle, bitki çaylarının önemi artıyor. Ülkemizde severek tüketilen ıhlamur ise şifa saçıyor. Nefes açısı ve akciğerleri güçlendirici etkisi sayesinde Coronavirüs salgınını yaşadığımız şu günlerde bağışıklığa destek oluyor. ’nden Dr. , mucizevi etkisine değiniyor. Mucize çayın faydalarını sıralıyor.

    Dr. ıhlamur

    Kış aylarının gelmesiyle, bitki çaylarının önemi artıyor. Ülkemizde severek tüketilen ıhlamur ise şifa saçıyor. Nefes açısı ve akciğerleri güçlendirici etkisi sayesinde Coronavirüs salgınını yaşadığımız şu günlerde bağışıklığa destek oluyor.

    Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Howard Sess, mucizevi etkisine değiniyor. Mucize çayın faydalarını sıralıyor:

    Bir fincan sıcak ıhlamur içmek kasları gevşetir, rahatlatır ve sakinleştirir.

    Diyabet, kanser gibi hastalıklara yol açan kronik iltihaplanmayı önler.

    Doğal ağrı kesicidir. İçerisindeki tiliroside ve quercetin isimli antioksidanlar, ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.

    İdrar söktürücüdür. Terletici etkisi ile vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

    Tam bir üst solunum yolu dezenfektanıdır! Öksürüğü keser. Nefes açar. Grip ve soğuk algınlığıyla savaşır.

    Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Kalp ve damar sağlığını destekler.

    Rahat bir uyku çekmeyi sağlar.

    Kanserli hücreleri küçültür
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