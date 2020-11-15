Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 15.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Diyet bağışıklık sistemini zayıflatır!

    Dr. , şok diyetlerin bağışıklık sistemine zarar verdiğini açıkladı. "Kilo verme süreci, diyetisyen değil uzman bir hekim eşliğinde yapılmalı. Yanlış diyetler, vücutta vitamin eksikliğine yol açabilir. Fazla kilo da salgında risk oluşturuyor. Covid-19 olan her 3 hastadan ikisi aşırı kilolu" ifadelerini kullandı. Tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıraladı...

    Diyet bağışıklık sistemini zayıflatır!

    Dr. Özgür Niflioğlu, şok diyetlerin bağışıklık sistemine zarar verdiğini açıkladı. "Kilo verme süreci, diyetisyen değil uzman bir hekim eşliğinde yapılmalı. Yanlış diyetler, vücutta vitamin eksikliğine yol açabilir. Fazla kilo da salgında risk oluşturuyor. Covid-19 olan her 3 hastadan ikisi aşırı kilolu" ifadelerini kullandı. Tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıraladı:

    ÇİNKO: Dana incik, yoğurt, hindi eti, kaju,
    SELENYUM: Brezilya fındığı, ton balığı, tavuk göğsü,
    DEMİR: Kırmızı et, yumurta, yeşil sebzeler,
    BAKIR: Kuzu ciğer, fındık, tam tahıllı ekmek, kuru erik, fasulye,
    A VİTAMİNİ: Sığır eti, kuzu ciğer, yumurta, karides, balık, tatlı patatesler, havuçlar, kabak, ıspanak, mango, şalgam, yeşillik,
    B6 VİTAMİNİ: Baklagiller, patates, turunçgil olmayan meyveler muz ve karpuz,
    C VİTAMİNİ: Patates, brokoli, dolmalık biber, ıspanak, çilek, domates, Brüksel lahanası,
    E VİTAMİNİ: Zeytinyağı, salata sosları, buğday tohumu; kepekli tahıllar, fındık.

    İÇ HASTALIKLARI VE
    FİTOTERAPİ UZMANI
    DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Diyet bağışıklık sistemini zayıflatır!