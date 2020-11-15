Diyet bağışıklık sistemini zayıflatır!

Dr. Özgür Niflioğlu, şok diyetlerin bağışıklık sistemine zarar verdiğini açıkladı. "Kilo verme süreci, diyetisyen değil uzman bir hekim eşliğinde yapılmalı. Yanlış diyetler, vücutta vitamin eksikliğine yol açabilir. Fazla kilo da salgında risk oluşturuyor. Covid-19 olan her 3 hastadan ikisi aşırı kilolu" ifadelerini kullandı. Tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıraladı:

ÇİNKO: Dana incik, yoğurt, hindi eti, kaju,

SELENYUM: Brezilya fındığı, ton balığı, tavuk göğsü,

DEMİR: Kırmızı et, yumurta, yeşil sebzeler,

BAKIR: Kuzu ciğer, fındık, tam tahıllı ekmek, kuru erik, fasulye,

A VİTAMİNİ: Sığır eti, kuzu ciğer, yumurta, karides, balık, tatlı patatesler, havuçlar, kabak, ıspanak, mango, şalgam, yeşillik,

B6 VİTAMİNİ: Baklagiller, patates, turunçgil olmayan meyveler muz ve karpuz,

C VİTAMİNİ: Patates, brokoli, dolmalık biber, ıspanak, çilek, domates, Brüksel lahanası,

E VİTAMİNİ: Zeytinyağı, salata sosları, buğday tohumu; kepekli tahıllar, fındık.

İÇ HASTALIKLARI VE

FİTOTERAPİ UZMANI

DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU