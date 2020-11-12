Korkmayın kendiniz olun

Maalesef son zamanlarda kendimi çok sinirli hissediyorum. Kendimi insanları memnun eden biri olarak görüyorum. Ailemi, dostlarımı ve iş arkadaşlarının mutlu olması için 'hayır' demekte zorlanıyorum. Bu artık beni mutsuz etmeye başladı. Nasıl kurtulabilirim? Bazılarımız 'hayır' kelimesinin olağanüstü kötü sonuçlar doğuracağına inanırız. İşte birinci hata bu. Objektif olmalısınız. Şimdi sizi tanıyanlar, objektif olarak artık eleştirilere başladığınızı görünce bundan hoşnut olmayacak. Ancak geri adım atmamalısınız. Bir süre sonra çevrenizde kalanlar sizin gerçek arkadalarınız ve dostlarınız olacak. Sadece bunu öğrenmek için bile denemelisiniz. Sizin ilişkileriniz bir yapaylık üzerine kurulmuş. Gerçek dostlar kırmadan, incitmeden eleştirebilir. Bu eleştirilerin tamamı doğru değil elbette. Ancak sizin düşünmenizi sağlar. Beğenmediğiniz bir durumda fikirlerinizi açık şekilde söyleyin. Eşinize veya çocuğunuza karşı da bunu yapmak zorundasınız. Çünkü 'hayır' dememek, büyük bir kayıptır. İstemediğiniz elbiseyi giymek zorunda kalırsanız mutsuz olursunuz ve mutsuz edersiniz.

MARY G. BARRET - İLİŞKİ TERAPİSTİ