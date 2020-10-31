Vücudun yeterli besin alamaması pek çok hastalığa yol açıyor. Bunların başında, Alzheimer geliyor. Yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan bu hastalıktan korunmada, doğru beslenme önem taşıyor. Magnezyumun vücuttaki eksikliğine karşı Uzmanlar "Magnezyum bitkilere renk veren klorofilin temel maddesi olduğu için ıspanak, pazı, brokoli ve enginar gibi sebzelerde bol miktarda bulunur. Ayrıca kaju, susam, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği gibi kuruyemişlerde, bunun dışında nohut, mercimek, kuru fasulye gibi baklagillerde, somon, uskumru ve karides gibi deniz mahsullerinde magnezyum bulunmaktadır. Hindistan cevizi ve bitter çikolata da magnezyum yönünden oldukça zengindir" diyor.