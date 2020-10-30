Güçlü hafızanın yolu mutfaktan geçiyor! Mısır-ayçiçek yağına dikkat

Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Tedavi imkanlarının artmasıyla birlikte insan ömrü uzuyor. Ancak hastalıklarla geçen süre de artıyor. Özellikle nörolojik rahatsızlıklar, ileri yaştaki insanları tehdit ediyor.
ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook ise besinlerden gelen şifayı TAKVİM'e açıklıyor. 20 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından beyni hasar gören ve kısmi felç geçiren Dr. Michelle Schoffro Cook, beslenmenin ve alternatif tıbbın etkisiyle iyileştiğini söylüyor. Sağlıklı ve güçlü hafıza için doğru beslenmek gerektiğini söyleyen Dr. Cook, TAKVİM okuyucularına önemli bilgiler açıklıyor:
HAMBURGER ZEHİR!
Beyin, tıp dünyasında hala bir bilmece olarak duruyor. 7/24 çalışan bu sistemin sağlıklı işleyişi, tüm vücudu olumlu etkiliyor. Beynin yüzde 60'ı yağdan oluşuyor. Dolayısıyla beynin korunması ve sağlıklı hücrelerin yaratılması için kaliteli yağları tüketmek gerekiyor. Ancak şehir hayatının getirdiği ambalajlı hazır ve fast food besinler akıl sağlığımızla oynuyor!
Özellikle katı yağ ve margarin gibi sağlıksız yağlar, beyin hücrelerine zarar veriyor. Yıllarca bize 'sağlıklı' olarak tanıtılan mısır, ayçiçeği ve soya yağları hem beyni hem vücudumuzu tüketiyor.
ŞİFRE OMEGA-3
Peki, güçlü beyin için ne yapmak gerekiyor? Beslenmenin önemine dikkat çeken Dr. Michelle Schoffro Cook, Omega-3 içeren besinlerin mucizevi etkisine değiniyor. Sağlıklı yağ asitlerinden Omega- 3, beyin hücrelerini güçlendiriyor.
Hafıza kaybı, Alzheimer ve demansa karşı koruma sağlıyor. Keten tohumu, chia tohumu, kanola, zeytin, fındık yağı, ıspanak, lahana ve balık Omega-3 içeren besinlerin başında geliyor.
FELCE KARŞI KORUR
Bazı yiyecekler, beyin için mucize etki gösteriyor. Kış aylarının gelmesiyle pazar tezgahlarını süsleyen nar, şifalı etkisiyle dikkat çekiyor. ABD'li bilim adamları, nar suyunun beyin hücrelerini beslediğini söylüyor. Alzheimer'ı önleyen nar, beynin DNA'sını koruyarak felç riskini de azaltıyor.