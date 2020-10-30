Güçlü hafızanın yolu mutfaktan geçiyor! Mısır-ayçiçek yağına dikkat

HAMBURGER ZEHİR!

Beyin, tıp dünyasında hala bir bilmece olarak duruyor. 7/24 çalışan bu sistemin sağlıklı işleyişi, tüm vücudu olumlu etkiliyor. Beynin yüzde 60'ı yağdan oluşuyor. Dolayısıyla beynin korunması ve sağlıklı hücrelerin yaratılması için kaliteli yağları tüketmek gerekiyor. Ancak şehir hayatının getirdiği ambalajlı hazır ve fast food besinler akıl sağlığımızla oynuyor!