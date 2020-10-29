Yorgunluğu yiyip bitirin! Her gün iki kase yoğurt tüketin

Hemen herkes bitmeyen yorgunluktan yakınıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, bu şikayetin temelinde stres, kansızlık, uyku apnesi ve tiroit gibi rahatsızlıkların olabileceğini söylüyor. Yorgunluğa iyi gelen besinleri ise şöyle sıralıyor.

C vitamininden zengin kiviyi günde bir tane yemek enerji verir.

A vitamini deposu havuç, halsizliği alır.

Antioksidan deposu armut, enerji verir.

CEVİZ, badem ve fındık, vücut direncini artırır. Her gün 2 bütün ceviz veya 10 adet çiğ badem ya da 6-7 adet fındık tüketmek gerekir.

Yoğurt, bağırsak florasını güçlendirir. Vücuda da güç verir.

Kırmızı eti, haftada 2 günü geçmeyecek şekilde tüketin.

Yulaf ezmesi vücuda direnç verir.

Yeşil çay içerdiği kateşinler sayesinde halsizliğe karşı etkilidir. Günde 1 fincan içilmesi yeterlidir.