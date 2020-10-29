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    • Sağlık
    • 29.10.2020 Gazete
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    Yorgunluğu yiyip bitirin! Her gün iki kase yoğurt tüketin

    Hemen herkes bitmeyen yorgunluktan yakınıyor. Beslenme ve . Tuğba Küçük, bu şikayetin temelinde stres, kansızlık, ve tiroit gibi rahatsızlıkların olabileceğini söylüyor. Yorgunluğa iyi gelen besinleri ise şöyle sıralıyor.

    Yorgunluğu yiyip bitirin

    Hemen herkes bitmeyen yorgunluktan yakınıyor. Beslenme ve . Tuğba Küçük, bu şikayetin temelinde stres, kansızlık, ve tiroit gibi rahatsızlıkların olabileceğini söylüyor. Yorgunluğa iyi gelen besinleri ise şöyle sıralıyor.

    C vitamininden zengin kiviyi günde bir tane yemek verir.
    A vitamini deposu havuç, halsizliği alır.
    Antioksidan deposu armut, enerji verir.
    CEVİZ, badem ve fındık, vücut direncini artırır. Her gün 2 bütün ceviz veya 10 adet çiğ badem ya da 6-7 adet fındık tüketmek gerekir.
    Yoğurt, bağırsak florasını güçlendirir. Vücuda da güç verir.
    Kırmızı eti, haftada 2 günü geçmeyecek şekilde tüketin.
    Yulaf ezmesi vücuda direnç verir.
    Yeşil çay içerdiği kateşinler sayesinde halsizliğe karşı etkilidir. Günde 1 fincan içilmesi yeterlidir.

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    Haberler Sağlık Yorgunluğu yiyip bitirin! Her gün iki kase yoğurt tüketin