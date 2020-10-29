Kalbini adım adım güçlendir | Kalp hastalığı nasıl tedavi edilir? Kalp hastalığının belirtileri nelerdir?

Herkes, sağlıklı ve uzun bir ömrün hayalini kuruyor. Özellikle ilerleyen yaşla birlikte görülen kemik erimesi, Alzheimer, diyabet ve kalp hastalıkları can sıkıyor.
Peki bu hastalıklardan korunmak için ne yapmak gerekiyor? Şüphesiz sağlıksız yaşlanmak için öncelikle beslenme, uyku, stresi azaltmak gerekiyor. Egzersiz ise kilit rol üstleniyor.
Kalp hastalığı nasıl tedavi edilir? Kalp hastalığının belirtileri nelerdir? Fizyopatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kaçar, yaşlılığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söylüyor. Bu hastalıkların doğru egzersiz ile önlenebileceğine değiniyor ve sağlıklı yaşlanmanın altın kurallarına açıklıyor.
DİYABETİ BÖYLE YENiN
Sağlıklı yaşlanmak için öncelikle doğru beslenmek gerekiyor.
Günlük su tüketiminin 1.5 litrenin altına düşmemesi gerekiyor.
Doç. Dr. Mehtap Kaçar, "Tuzdan uzak durmak da önemli bir kriter. Kötü yağlar dediğimiz trans yağlardan uzak durmak, yüksek lifli gıdalara diyette mutlaka yer vermek gerekiyor. Kaliteli, düzgün, dinlendirici uykular önemli" tavsiyelerinde bulunuyor.
Gençliğin en önemli belirtisinin ise düzgün bir yürüyüş, sağlam kas-iskelet yapısı olduğuna dikkat çekiyor.
"Toplumda erken bunama olarak bilinen Alzheimer'a karşı aerobik egzersizler tercih edilmelidir. Diyabet ise çağımızın pandemisi olarak kabul ediliyor.
Bununla mücadelede ise, hem aerobik egzersizler yapmalı hem de kas kütlesini mümkün olduğunda artırmalıyız.
Kas hücreleri glikozu en fazla tüketen hücrelerdir" açıklamasını yapıyor.