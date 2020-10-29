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    • Sağlık
    • 29.10.2020 Gazete
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    Her derde deva zerdeçal!

    Bitkiler, hastalıkların iyileşmesinde hayati rol üstleniyor. Uzm. Dyt. Ulaş Özdemir, zerdeçalın faydaları şöyle sıralıyor: Enfeksiyonla savaşır: Antioksidan etkisi gösteren zerdeçal, vücudu enfeksiyonlardan arındırır. hastalıklardan korur.

    Her derde deva zerdeçal!

    Enfeksiyonla savaşır: Antioksidan etkisi gösteren zerdeçal, vücudu enfeksiyonlardan arındırır. hastalıklardan korur.

    savaşır: Besin değeri yüksek olan zerdeçal kanserli hücreleri yok eder. Kanserli hücrelerin yayılmasını engeller.

    Beyni korur: hücrelerini koruyan zerdeçal Alzheimer riskini azaltır.

    Kalbin dostu: Kan damarlarını temizleyen zerdeçal, kalp krizi riskini azaltır.

    Romatizmanın ilacı: Eklem iltihaplanmasına yol açan Romatoid artrit hastalığının olumsuz etkilerini azaltır.

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