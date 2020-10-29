Her derde deva zerdeçal!

Enfeksiyonla savaşır: Antioksidan etkisi gösteren zerdeçal, vücudu enfeksiyonlardan arındırır. Kronik hastalıklardan korur.
Kanserle savaşır: Besin değeri yüksek olan zerdeçal kanserli hücreleri yok eder. Kanserli hücrelerin yayılmasını engeller.
Beyni korur: Beyin hücrelerini koruyan zerdeçal Alzheimer riskini azaltır.
Kalbin dostu: Kan damarlarını temizleyen zerdeçal, kalp krizi riskini azaltır.
Romatizmanın ilacı: Eklem iltihaplanmasına yol açan Romatoid artrit hastalığının olumsuz etkilerini azaltır.