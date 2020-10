Şeker gibi uyarı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, fazla şeker tüketiminin zararlarını TAKVİM okurlarıyla paylaştı:Şeker günümüzün en tehlikeli uyuşturucusudur. İnsanlar şeker tüketmekten caydırılmalı, şekerin tehlikelerinden haberdar edilmelidir. Tüm paketler ve konserveler şeker içermektedir. Şeker, obezite genleri ile ilişkilidir. 10'dan fazla obezite genine sahip olanlar, şekerli gıdaların etkilerine çok daha duyarlıdır. Bazı obezite ilişkili genleri kalıtım yolu ile alan insanlar da makul miktarda şeker tüketseler bile daha fazla obez olma riskini taşırlar. Alman bilim adamı Otto Warburg, kanser hücrelerinin büyük ölçüde glikoz tüketimine bağımlı olduğunu keşfederek Nobel Tıp Ödülü aldı. Rafine şeker (beyaz şeker) ve rafine un kanser hücrelerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bu ikili, kanser hücrelerinin yayılmasını da kolaylaştırır. Beslenme düzeninden beyaz şeker ve rafine unu çıkararak insülin ve IGF-1 düzeylerini azaltmak mümkündür. Kanser hücreleri normal hücrelere göre 10-50 kat daha fazla şeker tüketir.

HER YIL 5 KİLO!

Türkiye, çay tüketiminde dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Her gün ortalama 5 bardak çay içildiği ve her çay bardağına iki şeker atıldığı düşünüldüğünde bu şekilde alınan kalorinin 150-200 civarında olacağı hesaplanabilir. Eğer şekerden alınan bu kalori, diğer şeker kaynaklarından alınan kalorilerin kısıtlanması ile bir şekilde normalleştirilmediği takdirde bir kişinin her yıl en az 5 kilo şişmanlaması kaçınılmazdır.

MEYVE SUYU VE KOLA İÇMEYIN

Meyve suyu ve kola gibi şekerli içecekler, kişinin daha fazla kalori almasına neden olurlar. Obezite ve tip II diyabet riskini artırırlar. Fruktozdan zengin meyve suları aynı zamanda gut ataklarının ve kanda trigliserid yükselmesinin önemli nedenleri arasındadır.

5 GRAMI GEÇMESİN

Mutlaka şeker içeren bir işlenmiş gıda tüketilmesi gerekiyorsa şeker miktarına dikkat edilmelidir. Yenilecek porsiyon 5 gramdan fazla şeker içermemelidir.

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL