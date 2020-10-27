Süper karışım

Mutluluğun formülü muz ve baldan geçiyor. Vitamin deposu bu meyve, cinsel isteği ve gücü arttırıyor... İşte cinsel isteği arttırıp kanserle savaşan mucize karışım ballı muzu tükettiğinizde vücudunuza sağladığı yararlar:
Kan basıncını dengeler.
Göz sağlığını korur.
Böbrek hastalıklarını önler.
Sindirimi kolaylaştırır.
Ülsere iyi gelir.
Kanı temizler.
Kemikleri güçlendirir.
Kanserden korur.
NASIL YAPILIR?
2 adet orta boy muz
2 yemek kaşığı bal
400 ml ılık su Muzları ezin ve bal ile bir kabın içinde karıştırın. Karışıma suyu ilave edin ve yarım saat boyunca bekletin. Karışımı gün içinde öğünlerde tüketebilirsiniz.