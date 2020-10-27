Bugüne kadar kimse beni ağlatamadı, ağlatabilen varsa beni bulmalarını istiyorum. Hedefim, evim sırtımda dünya turunu patenimle gezmek. Henüz bir patenim yok ama almayı düşünüyorum. Patenle dünyayı gezme hedefim var. Bu ilki ben yapmak istiyorum. Dert dinleyerek günde ortalama 60-70 lira kazanıyorum. Fazla kazandığım yerler de oluyor az kazandığım da oluyor" diye konuştu.