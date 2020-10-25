Zeytinyağı ömrü uzatıyor

Zeytinyağı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bu muhteşem besinin faydalarını TAKVİM okurlarıyla paylaşıyor: Zeytinyağının %70-80'i oleik asitten oluşur. İçinde polifenoller, karotenoidler, E vitamini, oleokantal gibi bileşikler vardır. Bu bileşikler antioksidan etkisi göstererek kalp hastalıklarından ve kanserden korur. Zeytin ve zeytinyağının kalp hastalıkları dışında obezite, metabolik sendrom, şeker hastalığı ve hipertansiyona karşı da olumlu etkileri vardır. Saç dökülmesini azaltır. İçeriğindeki kalsiyum kemikleri güçlendirir ve korur. Alzheimer'a karşı da koruyucu etki gösterir.

FAZLASI ZARAR!

Zeytinyağı, temel olarak kalorisi oldukça fazla, içinde vitamin ve mineral miktarları kısıtlı olan bir gıdadır. Sağlıklı olacağını düşünerek bol bol tüketmek olumsuz etkilere yol açar. 500 gramlık bir salata 100 kalori içerir ve sağlıklı bir besindir. Eğer bir salataya 3-5 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edilir ise kalorisi 500'e yükselir ve salata sağlıklı olmaktan çıkar...

İLTİHABI ÖNLER

Zeytinyağında bulunan üç temel antioksidan madde polifenoller, karotenoidler ve E vitaminidir. Bu bileşikler iltihaplanmayı ve oksidatif stresi önler. Zeytinyağının yanı sıra zeytinin de kalp damar hastalıklarının önlenmesinde olumlu etkisi vardır. Zeytinyağında bulunan steroller ise (1500-3000 mg/kg) kolesterolü azaltarak kalp sağlığına olumlu katkıda bulunur.

PROF.DR.OSMAN ERK'TEN KOVİD-19'U BİTİREN REÇETE

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: ZEYTİNYAĞININ SIRRI

YARIN: KAHVE DEYİP GEÇME!