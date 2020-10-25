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    • Sağlık
    • 25.10.2020 Gazete
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    ömrü uzatıyor

    ; kalsiyum, potasyum ve magnezyum barındırır. Şeker hastalığı ve hipertansiyona karşı olumlu etkileri vardır. riskini azaltır. Ömrü uzatır...

    Zeytinyağı ömrü uzatıyor

    Zeytinyağı, sistemini güçlendiriyor. İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , bu muhteşem besinin faydalarını TAKVİM okurlarıyla paylaşıyor: nın %70-80'i oleik asitten oluşur. İçinde polifenoller, karotenoidler, E vitamini, oleokantal gibi bileşikler vardır. Bu bileşikler antioksidan etkisi göstererek kalp hastalıklarından ve den korur. Zeytin ve zeytinyağının kalp hastalıkları dışında obezite, metabolik sendrom, şeker hastalığı ve hipertansiyona karşı da olumlu etkileri vardır. Saç dökülmesini azaltır. İçeriğindeki kalsiyum kemikleri güçlendirir ve korur. Alzheimer'a karşı da koruyucu etki gösterir.

    FAZLASI ZARAR!
    Zeytinyağı,     temel olarak kalorisi oldukça fazla, içinde vitamin ve mineral miktarları kısıtlı olan bir gıdadır. Sağlıklı olacağını düşünerek bol bol tüketmek olumsuz etkilere yol açar. 500 gramlık bir salata 100 kalori içerir ve sağlıklı bir besindir. Eğer bir salataya 3-5 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edilir ise kalorisi 500'e yükselir ve salata sağlıklı olmaktan çıkar...

    İLTİHABI ÖNLER
    Zeytinyağında     bulunan üç temel antioksidan madde polifenoller, karotenoidler ve E vitaminidir. Bu bileşikler iltihaplanmayı ve oksidatif stresi önler. Zeytinyağının yanı sıra zeytinin de kalp damar hastalıklarının önlenmesinde olumlu etkisi vardır. Zeytinyağında bulunan steroller ise (1500-3000 mg/kg) kolesterolü azaltarak kalp sağlığına olumlu katkıda bulunur.

    PROF.DR.OSMAN ERK'TEN KOVİD-19'U BİTİREN REÇETE
    HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
    YARIN: ZEYTİNYAĞININ SIRRI
    YARIN: KAHVE DEYİP GEÇME!

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