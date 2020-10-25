Sarımsaklasak da kalbimizi korusak

Sağlıklı bir kalbe sahip olmanın yolu sağlıklı beslenme alışkanlığından geçiyor. "Kalbinizin 'iyi' olmasını istiyorsanız; her gün bir diş sarımsak yiyin" diyen uzmanlar, kalp için beslenme önerilerinde bulunuyor:

BALIK: Balık ve balık yağı, damar içi tıkanıklarının azalmasında etkindir. İçeriğindeki Omega-3 yağ asitleri yüksek antioksidan özelliğindedir.

ESMER TAHIL: Yulaf, çavdar ve tam buğday ununun; B ve E vitamini içeriklerinden dolayı kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır.

ÇAYIN YEŞİLİ MAKBUL: Yeşil çayda bulunan polifenoller, antioksidan özelliği nedeniyle kalp hastalıklarının engellenmesinde etkili oluyor.

KIRMIZI ÜZÜM: Kırmızı üzüm, içeriğindeki yüksek antioksidanlardan dolayı, kalp hastalıklarında olumlu etkisi vardır.

DOMATES: Domates içerdiği likopen sayesinde kalp hastalıkları oluşum riskini azaltıyor.

GÜNDE 1 KAŞIK KETEN TOHUMU: Omega-3 içeren keten tohumunun; kalp hastalıklarından koruyor. Her gün 1 çorba kaşığı keten tohumu tüketmek gerekiyor.

KOLESTEROLE KARŞI POSA: Posalı besinler kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur.

BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar ve yulaf ekmeğini tercih edin.

Kabuklu yenilebilen meyveleri kabuklu yiyin.

Meyve, sebze ve salata tüketiminizi arttırın, günde en az 2-4 porsiyon yemeye özen gösterin.

Haftada en az 1-3 kez kuru baklagil yiyin.

Pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih edin.

Meyve suyu yerine posa içeriği daha yüksek olan meyve yiyin.

YASAKLI GIDALAR

Margarin ve katı yağlar.

Kaymak, krema, yoğunlaştırılmış süt tozu.

Karides, kalamar gibi deniz ürünleri.

Aşırı yağlı börek, kek, yaş pasta, çörek, kurabiye gibi besinler.

Sigara-alkol.

Hazır gıdalar (çorbalar, et suları vb.)

Kızartılmış ve kavrulmuş besinler (et, hamur işi, sebze)

Sucuk, pastırma, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri.