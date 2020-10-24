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    • 24.10.2020 14:58
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    • 24.10.2020 15:30
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    SON DAKİKA: , 'a ait savaş uçağını düşürdü

    Yaşanan son dakika gelişmesine göre; işgaline karşı başarılı ilerlemesini sürdüren su, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü.

    AA
    Azerbaycan, Ermenistan'ın savaş uçağını düşürdü

    sunun, 'a ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

    UÇAĞIN TÜRÜ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ
    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi. Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi.

    SON DURUM
    Azerbaycan Savunma Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi.

    Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edildi.

    Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi.

    Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

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