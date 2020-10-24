Çalışma uluslararası dergide de makale olarak yayınlanacak. Ventura Yazılım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilgisayar Mühendisi Özen Akyürek, "Proje fikri, 2 yıl önce TÜBİTAK destekli olarak başlattığımız bir projenin devamı olarak ortaya çıktı. 'Neden Kovid-19 laboratuvarlarında uzmanlara destek amacı ile yapay zekâ ile değerlendirmeyelim' diyerek, haziran ayında pilot uygulamasına başladık. Temmuz 2020'de pozitif ve negatif sonuçlar açısından yüzde 99,46'lık bir uyum elde ettik" dedi.