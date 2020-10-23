Turpgiller kanser gider

Vücudumuz bağışıklık sistemini güçlendirmek için gerekli antioksidanları, vitamin ve mineralleri besinler aracılığıyla alıyor. Peki hangi besin, hangi hastalıklara iyi geliyor. Bağışıklık sistemini nasıl güçlendiriyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Osman Erk, kitabında bu konuyla ilgili şu bilgileri veriyor.

TURPGİLLER:

Bitkiler içinde sağlığa en fazla yarar sağlayacak olanlar tartışmasız bu grup bitkilerdir. Çünkü bol miktarda antioksidan ve antikanserojen içerir. Bu özelliği sayesinde kanserle savaşır. Başta meme, akciğer, prostat, kolon ve mide kanserleri olmak üzere kanser sıklığını azaltırlar. Kalp ve damarları korur. Karaciğer sağlığı için birebirdir. Virüslere karşı da adeta bir aşı ve ilaç etkisi görür. Kuşkonmaz, brokoli, brokoli filizleri, Brüksel lahanası, lahana, karnabahar, kıvırcık lahana, şalgam, şalgam yeşillikleri, şalgam filizleri, alabaş ve su teresi gibi bitkiler bu ailenin içinde yer alır. Lahana ve Brüksel lahanası, brokoli gibi sebzelerin yer aldığı turpgiller hormonal ve zehirli maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

EN AZ 5 PORSİYON:

Turpgiller diğer sebzelerden çok daha güçlü bitkilerdir. Bu nedenle ne kadar fazla tüketilirse faydaları da aynı oranda artmaktadır. Günde en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. Ancak bitkisel beslenmeyi mutlaka çeşitlendirmek gerekir. Gökkuşağını oluşturan bütün renklerden oluşan bir beslenme düzeni en sağlıklı olandır. Bitkisel beslenme düzeninde kaliteyi belirleyen en önemli faktör yeşil sebzelerin miktar ve çeşitliliğidir. Yeşil sebzeler içinde ise turpgiller en önemli ve sağlıklı olan gruptur. Günde en az iki porsiyon turpgillerden oluşan sebzeleri yemek son derece sağlıklıdır. Bu porsiyonlardan en az birini çiğ olarak salata şeklinde tüketmek ise en üst düzeyde yarar sağlar.

GLUTATYON:

İnsan vücudunun ve özellikle beynin en büyük ilacıdır. Aynı zamanda hücre zarına, DNA'sına zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldırır. Eksikliği ya da azlığı kanserin en büyük nedenidir. Bu nedenle yiyeceklerle glutatyon düzeyini yükseltmeye çalışmak son derece önemlidir. Dut, üzüm ve enginarda bolca yer alır.

SOĞAN VE SARIMSAK:

Tüm soğanlar, Frenk soğanı, pırasa, arpacık soğanı, taze soğan; taze ve kuru sarımsak bu grupta yer alır. Soğan ve sarımsak hücre duvarlarında bulunan alliinase enzimi organosülfür bileşiklerinin açığa çıkmasına neden olur. Bu iki besin antikanserojen etkinin yanı sıra bağışıklık sistemini uyarır. Ayrıca eklem kayıplarını önler.

PROF.DR.OSMAN ERK'TEN KOVİD-19'U BİTİREN REÇETE

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: KURUYEMİŞ VE SAĞLIK