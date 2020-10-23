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    • Sağlık
    • 23.10.2020 Gazete
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    gibi olun

    Yanlış beslenme erimesine (Osteoporoz) neden oluyor. Kalsiyum, magnezyum ve mineral açısından zengin olan besinler ise kemik yapısını güçlendiriyor. Uzmanlar şu gıdaları öneriyor...

    Kemik gibi olun

    Yanlış beslenme erimesine (Osteoporoz) neden oluyor. Kalsiyum, magnezyum ve mineral açısından zengin olan besinler ise kemik yapısını güçlendiriyor. Uzmanlar şu gıdaları öneriyor:

    KAYISI: Yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum içerir.
    SÜT: Kalsiyum, protein, B2-A-E-D vitaminleri, folik asit, fosfor ve demir kaynağıdır. Kalsiyum, ve fosfor ile birlikte kemikleri ve dişleri güçlendirir.
    BADEM: yüksek oranda kalsiyum içermektedir. Uzmanlar, süt ile bademin beraber tüketilmesini önermektedir.
    BROKOLİ:     Mineral ve demir eksikliğini gideren ; A, E ve C vitaminleri bakımından zengindir ve yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle kemik erimesine bire birdir.
    ISPANAK: Kas ve kemik oluşumunu desteklediği için osteoporoz düşmanıdır.

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