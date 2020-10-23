Kemik gibi olun

Yanlış beslenme kemik erimesine (Osteoporoz) neden oluyor. Kalsiyum, magnezyum ve mineral açısından zengin olan besinler ise kemik yapısını güçlendiriyor. Uzmanlar şu gıdaları öneriyor:

KAYISI: Yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum içerir.

SÜT: Kalsiyum, protein, B2-A-E-D vitaminleri, folik asit, fosfor ve demir kaynağıdır. Kalsiyum, D vitamini ve fosfor ile birlikte kemikleri ve dişleri güçlendirir.

BADEM: Badem yüksek oranda kalsiyum içermektedir. Uzmanlar, süt ile bademin beraber tüketilmesini önermektedir.

BROKOLİ: Mineral ve demir eksikliğini gideren brokoli; A, E ve C vitaminleri bakımından zengindir ve yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle kemik erimesine bire birdir.

ISPANAK: Kas ve kemik oluşumunu desteklediği için osteoporoz düşmanıdır.