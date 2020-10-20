Kemik erimesine karşı altı altın öneri

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de derinden etkileyen ve günlük alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren Covid-19 pandemisi, gerek hareketlerin kısıtlanması gerekse D vitamini eksikliğine maruz kalma nedeniyle kemik sağlığımızı da tehdit ediyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Acıbadem Sports Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ bu önemli hastalığa karşı etkili 6 önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Egsersiz yapın

Kemik yapımını geliştiren en önemli katkı kemiğin yük altında kalmasıdır. Yürüme, koşu ve sıçrama kemik metabolizmasının gelişmesine önemli katkı verirler. Denge egzersizleri yapabilirsiniz.

Bu sorununuz varsa ayrıca dikkatli olun

Erkeklerde libido azlığı olması durumunda kemik sağlığı dikkatli bir şekilde gözden geçirilmelidir. Çünkü erkeklerde libido azlığı testesteron hormon azlığı ile ilintili olabilir. Erkeklerin ayrıca dikkatli olması gerekir.

Sigara-kafein-alkol almaktan kaçının

PROF. Dr. Tolga Aydoğ, "Sigara, kafein ve alkolden oluşan üçlü, kemik metabolizmasını kötü yönde etkileler. Dolayısı ile sigaradan tam olarak uzak durmak, kafein ve alkolü de çok almamak gerekmektedir" diyor.

Yeteri kadar kalsiyum alın

D vitamini için geçerli olan kural, her yaşta alınması gerekliliği, kalsiyum için de geçerlidir. Kalsiyum için en önemli kaynak D vitamini kaynaklarına benzerdir; balık ve balık yağı, süt ve süt ürünleri. Kalsiyumun azlığı kadar, fazla alınması tehlike yaratır.

Kemik yoğunluğu ölçümü yaptırın

PROF. Dr. Tolga Aydoğ "Osteoporoz tanısı koymak için kullanılan değerlendirme yöntemi kemik yoğunluk ölçümüdür. Kemik yoğunluk ölçüm sonucunun düşük saptanması mutlaka kırık olacağını göstermese de buna yatkınlık olduğunu ortaya koyar"diyor.

D vitamininizi kontrol ettirin

Herkesin doğduğu günden ölene kadar yeterli ölçüde D vitamini alması gerekmektedir. Güneş en önemli D vitamini kaynağımızdır, güneşten maksimum faydalanmak için her gün 10-15 dakika doğrudan güneşe maruz kalmaya özen gösterilmelidir. Balık ve balık yağı, süt ve süt ürünleri, mantar diğer önemli D vitamini kaynaklarıdır. D vitamini değerinizi kontrol ettirerek, hekiminizin belirttiği şekilde D vitamini takviyesi kullanmaya özen gösterin. Gelişigüzel D vitamini kullanmayın.