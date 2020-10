Süper vitaminler

VÜCUDUMUZ her gün bakteri, virüsler ve toksinlere maruz kalıyor. Bağışıklık sisteminin bu öldürücü etkenlerle savaşması için de silahlarını doldurması gerekiyor. Bu silahların en önemli temini de vitamin ve minerallerden geçiyor. Peki hangi vitamin ne işe yarıyor. Vücudumuzu nasıl koruyor? İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, konuyla ilgili şu önemli bilgileri veriyor:

A VİTAMİNİ: Solunum sisteminden kemik gelişimine kadar tüm noktalarda A vitamini önemli rol oynar. A vitamini ayrıca immün sistemi güçlendirir ve infeksiyon hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynar. A vitamini eksik olduğunda özellikle akciğerler, deri, idrar yolu ve bağırsak sistemi gibi bölgelerde enfeksiyon ortaya çıkar. Bu mucizevi vitamin özellikle sarı, turuncu, kırmızı ve yeşil renkli bitkisel gıdalarda bulunur.

C VİTAMİNİ: Vücut, Coronavirüs ve kanserli hücrenin saldırısına uğradığında kendini savunmaya geçer. Bu nedenle milyonlarca bağışıklık hücresi hemen bölünmek ve çoğalmak zorundadır. İnfeksiyon döneminde C vitamini ihtiyacı çok artar. Bağışıklık hücreleri günde 1000 mg C vitamini depolayabilirler. En fazla C vitamini barındıran besinler sanılanın aksine brokoli, biber, kivi ve limondur. Portakal, greyfurt ve mandalinada C vitamini daha azdır. Kuşburnunda bulunan C vitamini ise vücuda en yararlı doğal kaynaktır.

ÖMRÜ UZATIYOR: C vitamini hem bir vitamin hem de güçlü bir antioksidandır. Amerika'da 11 bin 300 kişi üzerinde yapılan araştırmada günlük 50 mg C vitamini alanlara nazaran ilave olarak 800 mg C vitamini alanlarda ölüm oranı %35 azalarak yaşam süresinin ortalama beş yıl uzadığı tespit edilmiştir.

GENETİK FAKTÖRLER

Herkesin vitamin ihtiyacı farklı: Herkesin ismi, soy ismi, kan grubu, parmak izi, doku tipi ve metabolizma hızı farklıdır. Bu durum, herkesin farklı kişisel bir biyokimyasının olduğunu gösterir. Yapılan çalışmalarda tek yumurta ikizlerinde bile vitamin ve mineral gereksiniminin farklı olduğu anlaşılmıştır. Vitamin ve mineral alımı kişiden kişiye değişir.

METALLERİ ATIYOR!

Çevre kirliliğine dikkat: Egzoz dumanından, kozmetik ürünlere kadar pek çok ürün vücuda zarar veriyor. Bu da başta kanser olmak üzere; Parkinson, Alzheimer ve demans gibi nörolojik hastalıklara da sebep oluyor. Bu ağır metallerin vücuttan atılmasını sağlamak için C vitamini tüketimi çok önemlidir...

YEMEKLERİ FAZLA PİŞİRMEYİN

İşlenmiş gıdalar ile tarım ilaçları, vitamin ve minerallerin eksilmesine yol açmaktadır. Dışarıda; restoran, kantin ve yemekhane gibi yerlerde uzun süre kaynatılmış sıcak yemeklerin içinde de yeterli vitamin ve mineralin bulunması mümkün değildir. Vücut; vitamin ve mineral eksikliklerini hissettiğinde daha fazla kalori almak ister, acıkır ve kişi kısır döngü içine girmiş olur, daha çok yer ve böylelikle obeziteye davet çıkarılır.

PROF. DR OSMAN ERK'TEN COVID-19'U BİTİREN REÇETE

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL