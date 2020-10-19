Cinsel hurafeler | Cinsel sağlık

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'nin (CİSED) yaptığı bir anket, kadınların önemli bir kısmının cinsellikle ilgili gerçek dışı inanışları olduğunu ortaya koydu. CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe, "Hurafeler, hem kadın-erkek cinselliğini baltalıyor hem de olumsuz yansımalar toplumu ve geleceğimizi tehdit ediyor" dedi. Keçe, cinsellikle ilgili tüm yayınlara çok rahat ulaşılabildiği bir dönemde, kadınların halen cinselliği yanlış algılamayı sürdürmesinin şaşırtıcı olduğunu vurguladı.

İşte kadınların doğru bildiği yanlışlar: "Cinsel organlar pistir ve dokunulmamalıdır. Kadın için cinsellik bir görevdir. Cinsel birleşme yanlış bir şeydir. İlk cinsel ilişkide kanama olmazsa kadın bakire değildir. Öpüşme veya dokunma gibi yakınlaşmalarla hamile kalınabilir. Doğum kontrol hapları Bir erkeğin arkasından tuvalete girilirse kadın gebe kalabilir. Cinsellik konuşulmaz çünkü ayıp, yasak ve utanç vericidir." Bu ve bunun gibi birçok hurafe, kadınların cinsel hayatını olumsuz etkilemektedir.