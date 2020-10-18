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    • Sağlık
    • 18.10.2020 Gazete
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    Az ye uzun uzun yaşa

    Prof. Dr. , atalarımızı örnek gösteriyor. Sağlıklı bir hayat için az ve kaliteli beslenmek gerektiğini söylüyor. İşlenmiş ve paketli gıdaları hayatımızdan çıkartmayı öneriyor.

    Az ye uzun uzun yaşa

    Bağışıklık sistemi, virüslere karşı savaşmak için lere ihtiyaç duyuyor. Peki, vitamin ve mineraller, nedir ve nelerde bulunuyor... İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , TAKVİM okuyucularına özel bilgiler veriyor.
    VÜCUTTA ÜRETİLMEZ
    Vücut tarafından üretilemeyen vitaminleri, dışarıdan almak gerekiyor. Metabolizmanın düzenli işlenesi, bağışıklık sisteminin üst düzeyde olmasını, doku ve organ sağlığını destekliyor. Doğal yiyeceklerde bulunan bu organik maddeler, hem kronik hastalıklardan hem de infeksiyonlardan koruyor. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, selenyum gibi mineraller ise vücudu tepeden tırnağa yeniliyor ve hastalıklara savaş açıyor.
    OBEZİTE GERÇEKLERİ
    Değişen tarım uygulamaları, toprakta organik madde yoksunluğu vitamin ve mineral eksikliği sorununa yol açıyor. Vitamin ve nmineral eksikliği halinde metabolizma yavaşlıyor. Sağlıksız yetiştirilmiş bitki ve hayvanların değiştirilmiş ve işlenmiş ürünleriyle sağlıklı bir yaşam sürmeyi engelliyor. insanlar hayvansal ve ambalajlı gıdaları tüketiyor. Sebze ve meyveyi ise oldukça az yiyor. Obezite ve obeziteden kaynaklanan ölümcül kronik hastalıklar işte bundan kaynaklanıyor. Uzun yaşamanın en iyi yolu ise az ve kaliteli besin tüketmekten geçiyor.
    TUZU ŞEKERİ AZALTIN
    Sağlıklı ve uzun yaşamın en temel kuralı taze, organik, bütün, temiz, yerel, çiğ ve işlenmemiş, doğanın bize sunduğu formda, rengarenk, büyük çoğunlukla bitkisel besinleri tüketmekten geçiyor. Günümüzün temel beslenme düzeninde ise rafine şeker, rafine un, rafine yağ, rafine tuz, yapay aromalar, tatlandırıcı, koruyucu ve boyalardan hazırlanan işlenmiş gıdalar ve endüstriyel hayvansal ürünler bulunuyor. Bunlar e davetiye çıkarıyor.
    NELER YENMEMELİ?
    şeker
    Beyaz un
    Beyaz patates
    Margarin
    Rafine sıvı yağlar
    Tereyağı, hayvansal yağlar
    Hurma, cevizi, kakao yağı
    Asitli içecekler
    Fast food
    Kızartmalar
    Tatlılar
    Abur cubur ve atıştırmalıklar
    KANSERDEN BILE KORUR
    Kanser, diyabet, kalp damar hastalıkları, nörolojik hastalıklar beslenme yetersizliğinden ortaya çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü, günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini öneriyor. C vitamini, E vitamini ve beta karotenden zengin beslenme, kanserden bile koruyabiliyor.

    PROF. DR. OSMAN ERK'TEN - COVID-19'U BİTİREN REÇETE
    HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
    YARIN: A ve C vitamini

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