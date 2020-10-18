Az ye uzun uzun yaşa

Bağışıklık sistemi, virüslere karşı savaşmak için vitamin ve minerallere ihtiyaç duyuyor. Peki, vitamin ve mineraller, nedir ve nelerde bulunuyor... İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM okuyucularına özel bilgiler veriyor.

VÜCUTTA ÜRETİLMEZ

Vücut tarafından üretilemeyen vitaminleri, dışarıdan almak gerekiyor. Metabolizmanın düzenli işlenesi, bağışıklık sisteminin üst düzeyde olmasını, doku ve organ sağlığını destekliyor. Doğal yiyeceklerde bulunan bu organik maddeler, hem kronik hastalıklardan hem de infeksiyonlardan koruyor. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, selenyum gibi mineraller ise vücudu tepeden tırnağa yeniliyor ve hastalıklara savaş açıyor.

OBEZİTE GERÇEKLERİ

Değişen tarım uygulamaları, toprakta organik madde yoksunluğu vitamin ve mineral eksikliği sorununa yol açıyor. Vitamin ve nmineral eksikliği halinde metabolizma yavaşlıyor. Sağlıksız yetiştirilmiş bitki ve hayvanların değiştirilmiş ve işlenmiş ürünleriyle sağlıklı bir yaşam sürmeyi engelliyor. Günümüzde insanlar hayvansal ve ambalajlı gıdaları tüketiyor. Sebze ve meyveyi ise oldukça az yiyor. Obezite ve obeziteden kaynaklanan ölümcül kronik hastalıklar işte bundan kaynaklanıyor. Uzun yaşamanın en iyi yolu ise az ve kaliteli besin tüketmekten geçiyor.

TUZU ŞEKERİ AZALTIN

Sağlıklı ve uzun yaşamın en temel kuralı taze, organik, bütün, temiz, yerel, çiğ ve işlenmemiş, doğanın bize sunduğu formda, rengarenk, büyük çoğunlukla bitkisel besinleri tüketmekten geçiyor. Günümüzün temel beslenme düzeninde ise rafine şeker, rafine un, rafine yağ, rafine tuz, yapay aromalar, tatlandırıcı, koruyucu ve boyalardan hazırlanan işlenmiş gıdalar ve endüstriyel hayvansal ürünler bulunuyor. Bunlar kansere davetiye çıkarıyor.

NELER YENMEMELİ?

Beyaz şeker

Beyaz un

Beyaz patates

Margarin

Rafine sıvı yağlar

Tereyağı, hayvansal yağlar

Hurma, Hindistan cevizi, kakao yağı

Asitli içecekler

Fast food

Kızartmalar

Tatlılar

Abur cubur ve atıştırmalıklar

KANSERDEN BILE KORUR

Kanser, diyabet, kalp damar hastalıkları, nörolojik hastalıklar beslenme yetersizliğinden ortaya çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü, günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini öneriyor. C vitamini, E vitamini ve beta karotenden zengin beslenme, kanserden bile koruyabiliyor.

PROF. DR. OSMAN ERK'TEN - COVID-19'U BİTİREN REÇETE

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: A ve C vitamini