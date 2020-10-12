Uyku apnesi kalbi vurur

Horlayan kişilerde daha çok görülen ve uyku sırasında nefesin durması olarak tanımlanan uyku apnesi, cana kast ediyor! Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, bu hastalığın tedavi edilmediğinde kalp krizine yol açabileceğini söylüyor. Uyku apnesine karşı etkili önlemleri sıralıyor:

Fazla kilo, uyku apnesine neden olur. Kilo alımı horlamayı artırır ve uykuda nefesin kesilmesine yol açar.

Burun ve boğazda tıkanıklıklar, uyku apnesine davetiye çıkartır. Bu nedenle burun kıkırdak eğriliği, burun etleri büyüklüğü, burun polipleri, iri bademcik ve geniz eti gibi hastalıkların mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Aşırı yorgun halde yatağa gidildiğinde kaslar fazla gevşer ve bütün gece horlamaya neden olur. Bu nedenle eğer çok yorgunsanız, uyku öncesinde yarım saat-bir saat kadar koltuğunuzda dinlenin.

Uyku ile yemek arasında 4-5 saat olması gerekir. Geç saatte yemek yemek, uyku apnesi ve horlamayı tetikler.

Spor yapan kişilerde uyku apnesine daha az rastlanır. Bu nedenle vücut kaslarınızı çalıştırın.