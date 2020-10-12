Pancar turşusu şifa dolu

Coronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, güne kahvaltıyla başlanmasını ve her gün 1 yumurta yenmesini öneriyor. Diğer tavsiyelerini ise şöyle sıralıyor: 6 Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, fındık gibi kuruyemişleri tüketin. 6 C vitamini içeren maydanoz, yeşilbiber, portakal, kivi, enginar yiyin. 6 Yemeklerinize sarımsak ekleyin. 6 İçtiğiniz suya ceviz büyüklüğünde taze zencefil ekleyin. 6 Probiyotiklerden güç alın. Ev yapımı yoğurt, pancar turşusu tüketin.