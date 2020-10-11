KİLO VERMEK ŞART

Peki bu hastalıktan korunmak için ne yapmak gerekiyor? Prof. Dr. Mehmet Eser, meme kanserinin gelişmiş toplumlarda daha fazla görüldüğünü söylüyor. Yağdan zengin, hayvansal besin ağırlıklı 'Batı tipi' beslenme tarzının kansere yol açtığını vurguluyor. "Obez hastalarda meme kanseri riski, normal kilolu kadınlara göre yüzde 30 daha fazladır. Obezitenin dolaylı bir etkisi de kız çocuklarında erkenden kadınlık hormonlarının yükselmesine ve erken yaşta (12 yaş altı) adet görmeye başlamasına neden olmasıdır. Erken yaşta adet görmeye başlamak, meme kanseri risk faktörlerinden birisidir" diyor.