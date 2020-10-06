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    • Sağlık
    • 06.10.2020 Gazete
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    her gün mutluluğu yakalamak ebette kolay değil. Maalesef her an mutluluğu arıyoruz. Bu da hata yapmamıza neden oluyor. Çiftler hayatın bize getirdiği stresi yok sayamıyor. Ya da stresi bahane ediyor. Öncelikli olarak birbirini düşünen çiftler daha mutlu. Ancak bir taraf bunu kullanırsa işte o zaman kapıyı çalıyor. 'in 6 Ekim tarihli yazısı...

    Mutsuzluk kapıda | İlişki terapisti

    İlişkilerde her gün mutluluğu yakalamak ebette kolay değil. Maalesef her an mutluluğu arıyoruz.
    Bu da hata yapmamıza neden oluyor. Çiftler hayatın bize getirdiği stresi yok sayamıyor. Ya da stresi bahane ediyor. Öncelikli olarak birbirini düşünen çiftler daha mutlu. Ancak bir taraf bunu kullanırsa işte o zaman kapıyı çalıyor.
    Bu hatayı yapmaktan özenle kaçınmalısınız.
    Geçen yıl terapide çiçeği burnunda anne, "Maalesef eşim beni daha çok düşünmeye başlamıştı.
    Bu beni mutlu ediyordu. İlerde bunun sorun olacağını söyleseniz de ben uzaklaştım.
    Sonuç, ayrıldık" dedi.
    Maalesef bu durum beni derinden etkilemişti. Karşılıklı sevgi, saygı çok ama çok önemli. Bunu yaparken bir tarafın olağandışı davranması büyük problemleri çağırıyor. Bunu bilmeden yapıyorsa belki çözümü var.

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