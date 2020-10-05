Stres son 'deri'ce tehlileli

Hayat, hep bir koşturmaca şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla stres ile hep omuz omuza yaşıyoruz. Cildiye Uzmanı H. Deniz Yardımcı ise stresin cilde olan zararlarını şöyle sıralıyor: Stres hızlı yaşlandırıyor. Yağlanmaya, sivilce ve akneye neden oluyor. Mevcut cilt hastalıklarını tetikliyor. Dudakta uçuk çıkmasına neden oluyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Öncelikle yumuşak temizleyiciler ile ciltteki aşırı yağı azaltmak gerekiyor. Cilt yapısına uygun bir nemlendiriciyi hem yüz hem vücut için kullanmak ve cildin nemli kalmasını sağlamak önemlidir. Aynı zamanda sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmakta oldukça etkilidir.