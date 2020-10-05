Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 05.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    son 'deri'ce tehlileli

    Hayat, hep bir koşturmaca şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla ile hep omuz omuza yaşıyoruz. Cildiye Uzmanı H. ise stresin cilde olan zararlarını şöyle sıralıyor...

    Stres son 'deri'ce tehlileli

    Hayat, hep bir koşturmaca şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla ile hep omuz omuza yaşıyoruz. Cildiye Uzmanı H. ise stresin cilde olan zararlarını şöyle sıralıyor: Stres hızlı yaşlandırıyor. Yağlanmaya, sivilce ve akneye neden oluyor. Mevcut cilt hastalıklarını tetikliyor. Dudakta uçuk çıkmasına neden oluyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Öncelikle yumuşak temizleyiciler ile ciltteki aşırı yağı azaltmak gerekiyor. Cilt yapısına uygun bir nemlendiriciyi hem yüz hem vücut için kullanmak ve cildin nemli kalmasını sağlamak önemlidir. Aynı zamanda sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmakta oldukça etkilidir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Stres son 'deri'ce tehlileli