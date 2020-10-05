Maske takmamaya devam mı? "Her 10 kişiden 1’inin koronavirüse yakalanacağı tahmin ediliyor"

Dünyanın birçok yerinde yükselişte. Şu andaki en iyi tahminlerimiz, bize küresel nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun bu virüs tarafından enfekte olabileceğini söylüyor. Dünyanın her bölgesinde öğrendiğimiz şey, güçlü liderlik, açık ve kapsamlı stratejiler, tutarlı iletişim, güçlendirilmiş ve etkin nüfusla, hiçbir şey için asla geç değil.