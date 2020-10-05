Demirhindi faydaları nelerdir? Demirhindi Türkiye’de nerede yetişir, nasıl yenir?

DEMİRHİNDİ NEDİR?

Demirhindi , hem tıbbi hem de mutfak amaçlı çok çeşitli kullanımlara sahip lezzetli, tatlı ve ekşi bir meyvedir . Yaprak dökmeyen demirhindinin yaprakları ve uzun kahverengi kabukları ile karakterize baklaya benzer. Bakla görünümündeki bu meyve içinde demirhindi meyvesi olan yapışkan, etli, sulu bir hamurdur. demirhindi meyvesinin etli sulu ve hamurumsu bu kısmı yenilmektedir. Hem tatlı hem de ekşi olduğu için insanlar tarafından genellikle sevilerek tüketilen bir meyvedir.

DEMİRHİNDİ NEREDE YETİŞİR?



Demirhindi ağacı, Afrika'nın tropikal bölgelerine, özellikle de Sudan'a özgüdür, fakat ekimi, dünyanın neredeyse tüm tropikal bölgelerine yayılmıştır çünkü bu, yararlı ve arzu edilen bir beslenme kaynağı ve eşsiz lezzet kaynağıdır. Binlerce yıldır yetiştirilmiş ve muhtemelen 5000 yıl önce Asya'ya doğru yol almıştır. 500 yıl öncesine kadar, İspanyol kaşifleri aracılığıyla Amerika'ya doğru yol almıştı. Güney Amerika ve Meksika dünyanın en büyük tüketicileri ve demirhindi üreticileri olmaya devam etmekte.



DEMİRHİNDİ NASIL YENİR?



Tamamen olgunlaştıktan ya da kurutularak, baharat haline getirildikten sonra tatlılara eklenen çiğ bir meyve olarak tüketilebilir . Demirhindi, Sık sık reçellerde ve soslarda kullanılır ve hatta dünyanın bazı yerlerinde kurutulmuş ve işlenmiş şekerler haline getirilir. Demirhindi içerdiği sağlık yararları nedeniyle Asya ve Güney Amerika'da çorba ve yemeklerde her zaman kullanılır.