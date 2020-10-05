Demirhindi faydaları nelerdir? Demirhindi Türkiye’de nerede yetişir, nasıl yenir?

Hint hurması olarak da adlandırılan demirhindinin faydaları oldukça fazladır. Antioksidan yönünden zengin olduğu için virüs ve bakterilerle de savaşır. Özellikle pandemi sürecinde bulunduğumuz için corona virüsten korunmak adına son zamanda merak edilen meyvelerden biri oldu. Peki demirhindi nasıl yenir, sağlığa tüm faydaları nelerdir? İşte tüm bilgiler...
DEMİRHİNDİ NEDİR?
Demirhindi , hem tıbbi hem de mutfak amaçlı çok çeşitli kullanımlara sahip lezzetli, tatlı ve ekşi bir meyvedir . Yaprak dökmeyen demirhindinin yaprakları ve uzun kahverengi kabukları ile karakterize baklaya benzer. Bakla görünümündeki bu meyve içinde demirhindi meyvesi olan yapışkan, etli, sulu bir hamurdur. demirhindi meyvesinin etli sulu ve hamurumsu bu kısmı yenilmektedir. Hem tatlı hem de ekşi olduğu için insanlar tarafından genellikle sevilerek tüketilen bir meyvedir.
DEMİRHİNDİ NEREDE YETİŞİR?
Demirhindi ağacı, Afrika'nın tropikal bölgelerine, özellikle de Sudan'a özgüdür, fakat ekimi, dünyanın neredeyse tüm tropikal bölgelerine yayılmıştır çünkü bu, yararlı ve arzu edilen bir beslenme kaynağı ve eşsiz lezzet kaynağıdır. Binlerce yıldır yetiştirilmiş ve muhtemelen 5000 yıl önce Asya'ya doğru yol almıştır. 500 yıl öncesine kadar, İspanyol kaşifleri aracılığıyla Amerika'ya doğru yol almıştı. Güney Amerika ve Meksika dünyanın en büyük tüketicileri ve demirhindi üreticileri olmaya devam etmekte.
DEMİRHİNDİ NASIL YENİR?
Tamamen olgunlaştıktan ya da kurutularak, baharat haline getirildikten sonra tatlılara eklenen çiğ bir meyve olarak tüketilebilir . Demirhindi, Sık sık reçellerde ve soslarda kullanılır ve hatta dünyanın bazı yerlerinde kurutulmuş ve işlenmiş şekerler haline getirilir. Demirhindi içerdiği sağlık yararları nedeniyle Asya ve Güney Amerika'da çorba ve yemeklerde her zaman kullanılır.
DEMİRHİNDİ FAYDALARI NELERDİR?
-Demirhindi çok güçlü bir antioksidandır. Serbest radikaller ile savaşarak hücrelerin zarar görmesini engeller.
-Bir kase demirhindi, günlük magnezyum ihtiyacının %28'ini karşılar.
-Ülser tedavisine yardımcı olur; çünkü ülserde mide asit salgısını azaltıcı etkisi bulunur.
-Kötü kolesterol oranlarını düşürür, kan basıncını düzenler. Bu sayede kalp sağlığı için oldukça etkili bir besindir.
-Sindirim sistemi için oldukça faydalıdır ve kabızlığa faydalıdır.
-Cilt tedavilerinde kullanılır. Ciltteki lekelere ve çillere karşı renk açıcıdır.
-Bağışıklık sistemi için oldukça etkili bir meyvedir. Bronşit ve göz inflamasyonları için ilaç görevi görür. Özellikle kışın ve mevsim geçişlerinde bolca tüketilmelidir.
-Demirhindinin öz yağı bakteri ve virüslerle savaşır, solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması yaratır.
-Demirhindi suyu göz hastalıklarında ve kuru göz tedavisinde kullanılır.
-Eklem ağrıları üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.
-Gargara olarak kullanıldığında ağız yaralarına iyi gelir.
-Midedeki asit salgısını azalttığı için ülsere iyi gelir.
-Gut ve eklem iltihaplanmasında rahatlama sağlar