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    • 06.10.2020 10:19
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    duyurdu! : , uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek oldu

    Son dakika haberi... : , ’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan bir rapor yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek.

    Türkiye dünyaya örnek oldu
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

    ", 'nin COVID-19'la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN BİR RAPOR yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek.


    DSÖ TÜRKİYE COVID-19 RAPORUNDAN İKİ TESPİT: Ölüm oranları dünya ortalamasının oldukça altında. Türkiye genç nüfusu avantaja çevirdi.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! DSÖ: Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek oldu