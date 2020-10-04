Doç. Dr. Rıdvan Üney, kadınlarda cinsel isteksizlik konusunda uyarılarda bulundu. İnsanda cinsel isteğin oluşmasında birçok etken vardır. Hormonlar, beynin işleyiş sistemleri, sinir sistemi ve psikolojik etkenler, cinsel isteğin oluşmasında önemli bir yer tutar. Bunlardan birinin kesintiye uğraması ya da bozulması cinsel isteksizliğin oluşmasına neden olur. Her üç kadından biri, yaşamları boyunca bir dönem cinsel isteksizlik yaşarlar. Ancak bu soruna çareler de vardı. Gelişen tıp çareler sunmaktadır.
CİNSEL İSTEKSİZLİĞİN NEDENLERİ
Eşle tartışma ve şiddet davranışı.
Stresli yaşantı.
Depresyon, endişe bozukluğu gibi çeşitli psikiyatrik problemler.
Eşle yakınlığın azalması.
Eşin temizliğe özensiz olması.
Eşinde bulunan cinsel problemler.
Gebelik korkusu.
Evde kadın-erkek arasında rollerinin karışması.
CİNSEL İSTEKSİZLİĞİN NEDENLERİ
Eşle tartışma ve şiddet davranışı.
Stresli yaşantı.
Depresyon, endişe bozukluğu gibi çeşitli psikiyatrik problemler.
Eşle yakınlığın azalması.
Eşin temizliğe özensiz olması.
Eşinde bulunan cinsel problemler.
Gebelik korkusu.
Evde kadın-erkek arasında rollerinin karışması.