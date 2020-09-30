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    • Sağlık
    • 30.09.2020 Gazete
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    Bu besinlerle güç sende artık

    Coronavirüs günlerinde çok daha güçlü olmalı. Bu nedenle, olması nedeniyle de bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri sofranızdan eksik etmeyin.

    Güç sende artık

    Coronavirüs'ün etkileri tekrar artarken, bağışıklık sisteminin daha da güçlü olması artık vazgeçilmezler arasında. Vücudumuzda virüs gibi dış etkenlerin etkisiyle başlamış olan savaşı kazanmamızda en önemli besin ögelerinin başında lar geliyor. Yaban mersini, nar, pancar, , yeşil çay gibi güçlü antioksidanların yanı sıra; bitkilere rengini ve tadını veren, en çok da sebze ve meyvelerde bulunan fitokimyasallar ile de bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

    C VİTAMİNİ: ni güçlendirip vücut direncini artırmanın yanı sıra, antioksidan olarak da görev yaptığı için hücre ve doku onarımlarında başrol oynayan C vitaminine sofranızda mutlaka yer verin. açısından zengin yiyecekler arasında portakal, mandalina, limon, kivi, maydanoz, ıspanak, turp, brokoli, kırmızı kapya biber ve yeşil biber yer alıyor.

    A VİTAMİNİ: Yapılan bilimsel çalışmalar; eksikliğinin bağışıklık sisteminde bozulmalara yol açtığını, bunun da enfeksiyon hastalıklarının ilerlemesini hızlandırdığını ortaya koyuyor. Hücresel farklılaşma, büyüme, üreme, göz sağlığı ve bağışıklık sistemi için oldukça önemli bir mikro besin ögesi olan A vitaminini özellikle bu süreçte ihmal etmeyin. A vitamininden zengin olan; yumurta, süt ve süt ürünleri, havuç, kırmızı biber gibi besinlerden karşılayabilirsiniz.

    Sofranızda bol bol olsun

    Şeker tüketimini azaltma
    Kırmızı lahana

    Bol sebze ve meyve
    Kefir
    Zencefil


    Su

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