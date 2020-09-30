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    • Sağlık
    • 30.09.2020 Gazete
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    4 yaşından büyük lar, öğlen 2 saat uyumalı

    Genellikle lar 4 yaşından sonra öğlen ya ihtiyaç duymazlar ancak psikolojik olarak bakılırsa her yaş grubundaki çocuklarda öğlen uykusu duygusal gelişimine katkıda bulunur.

    2 saat uyku

    Genellikle çocuklar 4 yaşından sonra öğlen uykuya ihtiyaç duymazlar ancak psikolojik olarak bakılırsa her yaş grubundaki çocuklarda öğlen uykusu duygusal gelişimine katkıda bulunur. 4 yaşından küçük çocukların uykusu bir fizyolojik gereksinimken, 4 yaşından sonrası ise duygusal bir ihtiyaç olabilir. 4 yaş öncesi çocuklar öğlen uyku uyumadıkları takdirde güne ayak uydurmaları oldukça zor olacaktır. Bu durum genellikle akşam uykularının bozulmasına neden olabilir. Bununla birlikte 4 yaş sonrası özellikle aktif çocukların öğlen uyuması duygusal gelişimlerine katkıda bulunabilir. 4 yaş sonrası ların öğle sonrası 2 saat uyumaları öneriliyor.

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