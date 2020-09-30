Genellikle çocuklar 4 yaşından sonra öğlen uykuya ihtiyaç duymazlar ancak psikolojik olarak bakılırsa her yaş grubundaki çocuklarda öğlen uykusu duygusal gelişimine katkıda bulunur. 4 yaşından küçük çocukların uykusu bir fizyolojik gereksinimken, 4 yaşından sonrası ise duygusal bir ihtiyaç olabilir. 4 yaş öncesi çocuklar öğlen uyku uyumadıkları takdirde güne ayak uydurmaları oldukça zor olacaktır. Bu durum genellikle akşam uykularının bozulmasına neden olabilir. Bununla birlikte 4 yaş sonrası özellikle aktif çocukların öğlen uyuması duygusal gelişimlerine katkıda bulunabilir. 4 yaş sonrası çocukların öğle sonrası 2 saat uyumaları öneriliyor.