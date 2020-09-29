Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İçeride risk var mı? Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te. Kullanmıyorsanız, uygulamayı hemen indirin" dedi.



İÇERİDE RİSK VAR MI? Girip çıkacağınız her yer için güncel Koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te. Kullanmıyorsanız, uygulamayı hemen indirin.



ANDROID: https://t.co/fyRVgTdCcK

IOS: https://t.co/DU40Y5sf9f — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 29, 2020

28 EYLÜL TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu.





Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1422 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 277 bin 52'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223, vaka sayısı 315 bin 845, vefat sayısı 8 bin 62 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 731, ağır hasta sayısı düne göre 13 kişi artarak 1596, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,5 oldu.



HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.





SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.