Dünya genelinde 1 milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği 32 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu Coronavirüs'e karşı nasıl güçlü oluruz? Bilim insanlarının hastanede yatan coronavirüs hastaları üzerinde yaptığı araştırmada yeterli miktarda D vitaminine sahip olanların ölüm riskinin daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. D vitamini hangi yiyeceklerde var?
Yağlı balık
Ton balığı
Mantarlar
Süt
Portakal suyu
Yumurta sarısı
Tahıl
Sığır karaciğeri
Morina yağı
D vitamini olan yiyecekler bu şekilde listelenebilirken, güneş ışığı da D vitamini kaynakları arasında yer almaktadır.