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    • Sağlık
    • 27.09.2020 Gazete
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    Coronavirüse karşı kalkanı! Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin

    genelinde 1 milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği 32 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu Coronavirüs'e karşı nasıl güçlü oluruz? Bilim insanlarının hastanede yatan coronavirüs hastaları üzerinde yaptığı araştırmada yeterli miktarda ne sahip olanların ölüm riskinin daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

    D kalkanı

    Dünya genelinde 1 milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği 32 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu Coronavirüs'e karşı nasıl güçlü oluruz? Bilim insanlarının hastanede yatan coronavirüs hastaları üzerinde yaptığı araştırmada yeterli miktarda ne sahip olanların ölüm riskinin daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. D vitamini hangi yiyeceklerde var?

    Yağlı balık
    Ton balığı
    Mantarlar
    Süt
    Portakal suyu
    Yumurta sarısı
    Tahıl
    Sığır karaciğeri
    Morina yağı

    D vitamini olan yiyecekler bu şekilde listelenebilirken, güneş ışığı da D vitamini kaynakları arasında yer almaktadır.

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    Haberler Sağlık Coronavirüse karşı D vitamini kalkanı! Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin
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