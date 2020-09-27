Dünya genelinde 1 milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği 32 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu Coronavirüs'e karşı nasıl güçlü oluruz? Bilim insanlarının hastanede yatan coronavirüs hastaları üzerinde yaptığı araştırmada yeterli miktarda D vitaminine sahip olanların ölüm riskinin daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. D vitamini hangi yiyeceklerde var?

Yağlı balık

Ton balığı

Mantarlar

Süt

Portakal suyu

Yumurta sarısı

Tahıl

Sığır karaciğeri

Morina yağı

D vitamini olan yiyecekler bu şekilde listelenebilirken, güneş ışığı da D vitamini kaynakları arasında yer almaktadır.