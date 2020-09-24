Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 24.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Öksürüğe

    için bilinmesi gereken en önemli konulardan biri öksürüğün bir savunma sistemi olduğudur. Öksürüğü geçirmek yerine öksürüğe etken olan nedenlerin tespit edilip tedavi edilmeli.

    Öksürüğe doğal çare

    Öksürük için bilinmesi gereken en önemli konulardan biri öksürüğün bir savunma sistemi olduğudur. Öksürüğü geçirmek yerine öksürüğe etken olan nedenlerin tespit edilip tedavi edilmeli. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde tedavisi yaş gruplarına göre farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Doğal yöntemleri kullanarak öksürüğe çare bulabilirsiniz. Evde bu yöntemleri uygulayarak öksürük şikâyetini azaltabilir ya da tamamen kurtulabilirsiniz. İşte öksürüğe iyi gelen besinler:

    Ayva çayı
    Ekinezya Çayı


    Sütlü bal
    , , Adaçayı
    Pekmez
    Günde en az
    ve zencefil

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Öksürüğe doğal çare
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri