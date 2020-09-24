Öksürüğe doğal çare

Öksürük için bilinmesi gereken en önemli konulardan biri öksürüğün bir savunma sistemi olduğudur. Öksürüğü geçirmek yerine öksürüğe etken olan nedenlerin tespit edilip tedavi edilmeli. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde öksürük tedavisi yaş gruplarına göre farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Doğal yöntemleri kullanarak öksürüğe çare bulabilirsiniz. Evde bu yöntemleri uygulayarak öksürük şikâyetini azaltabilir ya da tamamen kurtulabilirsiniz. İşte öksürüğe iyi gelen besinler:

Ayva çayı

Ekinezya Çayı

Yaseminli portakal çayı

Kuşburnu çayı

Sütlü bal

Ihlamur, Zencefil, Adaçayı

Pekmez

Günde en az 2 litre su

Zerdeçal ve zencefil