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    • Sağlık
    • 23.09.2020 Gazete
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    10 numara hayat

    zengin içeriği bakımından ların ve lerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir dır. Uz. Dyt. , balığın 10 sını açıkladı…

    10 numara hayat

    Balık zengin içeriği bakımından ların ve lerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir dır. Uz. Dyt. , balığın 10 sını açıkladı…
    BAĞIŞIKLIK: Özellikle mevsiminde tüketilen , içerdiği yağ asitleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.
    OMEGA-3 DEPOSU: Balıkta, omega- 3 yağ asitleri bulunur. Omega- 3; kalp ve damar sağlığını korur.
    ZEKA GELİŞİMİ: Balık, iyottan zengin bir besin kaynağı olup zeka gelişiminde önemli rol oynar.
    KOLESTEROL: Balık kötü kolesterolü (LDL) düşürür iyi kolesterolü (HDL) artırır. Kandaki trigliserid yani serbest yağların düşürülmesini sağlar.
    KEMİKLER: Özellikle de kılçığı ile yenilebilen küçük balıklarkemiklerin güçlenmesini sağlar.
    HÜCRELER ONARIR: Balığın da aralarında yer aldığı bazı besinler kaliteli protein yağlarını oluşturur. Bu da hücreleri korur.
    DEPRESYON: Araştırmalar, özellikle somon, uskumru ve ton balığının depresyona iyi geldiğini kanıtladı.
    DİYABET: İnsülinin işlevini artırıp, Tip 2 diyabete karşı koruma sağlar.
    ALZHEIMER: Haftada 2 kez balık tüketmek büyük bu hastalığa karşı korur.
    AĞRILARA AZALTIR: Özellikle romatoid artrit hastalarında görülen eklem romatizmasının azaltılması ve mevcut ağrıların giderilmesinde balık tüketiminin önemli faydaları bulunur.

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