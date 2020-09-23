10 numara hayat

Balık zengin vitamin içeriği bakımından çocukların ve yetişkinlerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir gıdadır. Uz. Dyt. Özlem Tay, balığın 10 faydasını açıkladı…

BAĞIŞIKLIK: Özellikle mevsiminde tüketilen balık, içerdiği yağ asitleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

OMEGA-3 DEPOSU: Balıkta, omega- 3 yağ asitleri bulunur. Omega- 3; kalp ve damar sağlığını korur.

ZEKA GELİŞİMİ: Balık, iyottan zengin bir besin kaynağı olup zeka gelişiminde önemli rol oynar.

KOLESTEROL: Balık kötü kolesterolü (LDL) düşürür iyi kolesterolü (HDL) artırır. Kandaki trigliserid yani serbest yağların düşürülmesini sağlar.

KEMİKLER: Özellikle de kılçığı ile yenilebilen küçük balıklarkemiklerin güçlenmesini sağlar.

HÜCRELER ONARIR: Balığın da aralarında yer aldığı bazı besinler kaliteli protein yağlarını oluşturur. Bu da hücreleri korur.

DEPRESYON: Araştırmalar, özellikle somon, uskumru ve ton balığının depresyona iyi geldiğini kanıtladı.

DİYABET: İnsülinin işlevini artırıp, Tip 2 diyabete karşı koruma sağlar.

ALZHEIMER: Haftada 2 kez balık tüketmek büyük bu hastalığa karşı korur.

AĞRILARA AZALTIR: Özellikle romatoid artrit hastalarında görülen eklem romatizmasının azaltılması ve mevcut ağrıların giderilmesinde balık tüketiminin önemli faydaları bulunur.