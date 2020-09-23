1 gecede sivilce nasıl kurutulur? Evde uygulanan doğal tedavilerle sivilce nasıl geçer?

ÇİNKO

Çinko, hücre büyümesi, hormon üretimi, metabolizma ve bağışıklık fonksiyonu için önemli olan temel bir besindir.

Ayrıca akne için en çok çalışılan doğal tedavilerden biridir. Hatta bazı araştırmalar çinko takviyesini sivilcelere kesin çözüm olarak adlandırmaktadır. Araştırmalar, aknesi olan kişilerin kanlarında temiz cilde sahip olanlardan daha düşük çinko seviyesine sahip olduklarını göstermektedir. Birçok çalışma, ağızdan çinko almanın aknenin azaltılmasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Bir çalışmada 48 akne hastasına günde üç kez oral çinko takviyesi verildi. Sekiz hafta sonra 38 hastada aknede% 80-100 azalma görülmüştür

Cilde çinko uygulanmasının etkili olmadığı gösterilmiştir. Bunun nedeni çinkonun ciltten etkili bir şekilde emilmemesi olabilir.

Hem bal hem de tarçın mükemmel antioksidan kaynaklarıdır. Araştırmalar, cilde antioksidanların uygulanmasının sivilceleri azaltmada benzoil peroksit ve retinoidlerden daha etkili olduğunu bulmuştur. Bunlar antibakteriyel özelliklere sahip cilt için iki yaygın sivilce ilacıdır.