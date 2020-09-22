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    • Sağlık
    • 22.09.2020 Gazete
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    Kafanızı çalıştırın

    Uzmanlar, , vücut ve beyin egzersizlerinin riskini azalttığını söyledi.

    Kafanızı çalıştırın

    Alzheimer hastalığı ileri yaslarda ortaya çıkan bir demans çeşididir. Yaşlanma ile ılımlı seviyede unutkanlık görülebilir. Değişimlerin günlük hayatı etkileyecek boyutta olmadığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, "Ancak, ailenizdekiler değişimi fark edebilir, bu tabloya hafif kognıtıf bozukluk denir. Bu hastaların ancak düzenli takipleriyle unutkanlık tablosu gelişip gelişmeyeceği belirlenebilir. , öncelikli hafızada, sonrasında beynin bütün bilişsel fonksiyonlarında ilerleyici kayıpla karakterize bir hastalıktır. 65 yaş üzerindeki grubun yüzde 2-4'ünde, 85 yaş üzerinde ise yüzde 20'sinde görülmektedir. Vücut ve beyin egzersizleri alzheimer riskini azaltıyor" dedi.

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