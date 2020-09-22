Kafanızı çalıştırın

Alzheimer hastalığı ileri yaslarda ortaya çıkan bir demans çeşididir. Yaşlanma ile ılımlı seviyede unutkanlık görülebilir. Değişimlerin günlük hayatı etkileyecek boyutta olmadığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, "Ancak, ailenizdekiler değişimi fark edebilir, bu tabloya hafif kognıtıf bozukluk denir. Bu hastaların ancak düzenli takipleriyle unutkanlık tablosu gelişip gelişmeyeceği belirlenebilir. Alzheimer hastalığı, öncelikli hafızada, sonrasında beynin bütün bilişsel fonksiyonlarında ilerleyici kayıpla karakterize bir hastalıktır. 65 yaş üzerindeki grubun yüzde 2-4'ünde, 85 yaş üzerinde ise yüzde 20'sinde görülmektedir. Vücut ve beyin egzersizleri alzheimer riskini azaltıyor" dedi.