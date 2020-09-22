Kadınlarda sık görülen jinekolojik 4 problem

3. CİNSEL FONKSİYON:

BOZUKLUĞU: Türkiye'de her 10 kadından 1'i vajinismus, 4'ü (anorgazmi) orgazm olamama sorunu yaşamaktadır. Cinsel isteksizlik de bu sorunların peşi sıra başlamaktadır. Cinsel fonksiyon bozuklukları profesyonel bir yardım alınarak çözülebilen sorunlar olmasına rağmen hastalar genelde tedaviye gelmeyi ertelerler. Halbuki doğru tedavi metodları ile günlerle sınırlı kalan sürelerde tedavi imkanı olabilmektedir.

4. PELVİK AĞRILARI:

Hızlıca tedavi olabilen hastalıklar olabildiği gibi, tedavisi olmayan sadece şikayetleri azaltabildiğimiz kronik hastalıklar da olabilir. Bu yüzden pelvik ağrılarda kadının öyküsü, ayrıntılı muayenesi ve tetkiki önem arz eder. Önemli olan; tüm hastalıklarda kadınların gecikmeden bir jinekoloğa başvurması ve tanının hızlıca koyulması şart. Bu sayede altta yatan kötü huylu hastalıkların erken tedavisi sağlanmış olacaktır.