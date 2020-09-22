Kadınlarda sık görülen jinekolojik 4 problem

1. VAJİNAL AKINTI:
Vajina akıntı kadınların en sık kadın hastalıkları doktoruna başvurduğu şikayettir. Kadında yumurtlama dönemlerinde şeffaf, kokusuz 4-5 gün süren vajinal akıntı olması normaldir. Ayrıca adet öncesinde rahim ağzının adete hazırlık sürecinde benzer akıntılar olur. Vajinal akıntının pis kokulu, kahverengi, koyu kıvamlı olması rahim ağzı kanserlerinde de görülebildiği için vajinal akıntılar mutlaka önemsenmelidir.
2. ADET DÜZENSİZLİĞİ:
Kadınlar normalde 28 gün ara ile adet görürler. Adetin 7 gün erken veya geç olması normal kabul edilir. Genç kızlar ilk kez adet gördüklerinde 2-3 yıl hormon dengesi olgunlaşana kadar adet düzensizlikleri yaşayabilirler. Ancak ilk adetten sonra 2-3 yıl geçmesine rağmen hala düzene girmemiş ise, beraberinde erkek tipi tüylenme varsa, kilo alımı fazla ise araştırılması gerekmektedir. Üreme çağındaki kadınlardaki adet kanamalarının çok olması, ara kanamaların olması halinde yumurtalık kistleri, rahmin iyi huyları olan myomlar, rahim içi polipler açısından araştırılması gerekir. 40 yaş üstündeki kadınlarda adet düzensizlikleri menopoz habercisi olabilir.
3. CİNSEL FONKSİYON:
BOZUKLUĞU: Türkiye'de her 10 kadından 1'i vajinismus, 4'ü (anorgazmi) orgazm olamama sorunu yaşamaktadır. Cinsel isteksizlik de bu sorunların peşi sıra başlamaktadır. Cinsel fonksiyon bozuklukları profesyonel bir yardım alınarak çözülebilen sorunlar olmasına rağmen hastalar genelde tedaviye gelmeyi ertelerler. Halbuki doğru tedavi metodları ile günlerle sınırlı kalan sürelerde tedavi imkanı olabilmektedir.
4. PELVİK AĞRILARI:
Hızlıca tedavi olabilen hastalıklar olabildiği gibi, tedavisi olmayan sadece şikayetleri azaltabildiğimiz kronik hastalıklar da olabilir. Bu yüzden pelvik ağrılarda kadının öyküsü, ayrıntılı muayenesi ve tetkiki önem arz eder. Önemli olan; tüm hastalıklarda kadınların gecikmeden bir jinekoloğa başvurması ve tanının hızlıca koyulması şart. Bu sayede altta yatan kötü huylu hastalıkların erken tedavisi sağlanmış olacaktır.