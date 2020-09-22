Çocuklar için risk

Okul öncesi dönemde çocuğun sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimi hızlı bir şekilde devam etmektedir. Çocuklarda bu dönemlerde soyut düşünce gelişmediği için her şeyi somut olarak yorumlarlar. Uzmanlar, televizyon filmlerindeki kahramanlar, kişilik gelişimi sürecindeki çocuklar için, anne ve babalarının ardından önemli birer özdeşim modeli oluşturduğu söyledi. ABD'li uzmanlar, "Televizyon, görsel ve işitsel özellikleri sayesinde birden çok duyu organına hitap ederek etkili bir öğrenme sağlayabilir. Çocuklar televizyonda görerek ve işiterek, nesne ve olayları hareketli olarak tanımaktadırlar. Çünkü çocuklar hareketli bir nesneye daha çok dikkat edebilmektedirler. Ancak günde 1-2 saatten fazla televizyon izlemenin akademik başarı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Uzun süre televizyon izlemenin çocukları doğal olmayan bir pasifliğe sokması ve kendilerini eğlendirme yeteneklerini yok etme olasılığıdır" dedi.