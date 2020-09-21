İkincil kısırlığa dikkat | Cinsel sağlık

Aileler ilk çocukla, mutluluğu tadıyor. Ancak bazı kadınlarda ilk bebekten sonra "ikincil kısırlık" denen sorun yaşanıyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, ikincil kısırlığın sebepleriyle ilgili şunları söylüyor:

"Doğaya meydan okuyamayız. 46 yaşının bir kadının üreme yaşam süresinin doğal sonu olduğunu düşünüyoruz. Çocuk sahibi olmak için uzun süre beklemeyin. Kilo alımını ikincil kısırlıkla doğrudan ilişkilendiren hiçbir çalışma yapılmamış olsa da kanıtlar, daha fazla vücut yağına sahip olmanın ikincil kısırlık riskini artırabileceğini gösteriyor. Üreme organlarında veya üzerindeki yara izi veya yapışıklıklar hamile kalmayı zorlaştırabiliyor. Rahimde yapışıklıklar, yara izi, regl dönemleri gibi hafif veya gözden kaçmış sorunlara yol açabilir. Döllenmiş bir yumurtanın implante edilmesini ve hamilelik olmasını engelleyebiliyor. Sezaryen de dahil olmak üzere, karın her açık olduğunda, yara dokusu oluşumu potansiyeli vardır. Yaş, kilo ve yara izi bir çok ikincil kısırlık vakasını açıklayabilirken, diğer tıbbi durumlar da önemli rol oynayabilmektedir. Rahim duvarı hücreleri rahim dışında büyüdüğünde ortaya çıkan endometriozis; yumurtalıklarda, fallop tüplerinde ve diğer iç organlarda iltihaplanma ve yara dokusuna neden olabilir ve yumurta kalitesi veya embriyo implantasyonu ile ilgili sorunlara yol açabilir. Tüm bunların hepsi hamile kalmayı zorlaştırabilir. Hormonal dengesizliğin düzensiz dönemlere, kilo alımına, yumurtalıklarda kistlere ve daha fazlasına neden olduğu yaygın bir durum olan polikistik over sendromu (PCOS), kısırlık riskini artırabilir. Yaşla birlikte büyüyebilen rahim üzerinde veya içinde kanserli olmayan büyümeler olan rahim fibroidleri de fallop tüplerini tıkayabilir ve rahmi doldurabilir. Bu da bazılarının gebe kalmasını zorlaştırır. PCOS ve miyomlar yaşla birlikte kötüleşebilir, bu da en azından kısmen daha erken bir gebeliğin elde edilmesinin neden bu kadar zor olmadığını açıklayabilir. Hipotiroidizm veya Hashimoto hastalığı gibi tiroid rahatsızlıkları da hormon seviyelerini değiştirebilir ve yumurtlama sürecini engelleyebilir."